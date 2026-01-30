창간 80주년 경향신문

고 이해찬 빈소서 만난 여야 대표…정청래 “몸 괜찮나”·장동혁 “좋아졌다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 30일 고 이해찬 전 국무총리 빈소에서 만나 고인의 정신을 계승하자고 뜻을 모았다.

정 대표는 장 대표에게 "빨리 건강을 회복하시고 총리님의 뜻을 받들어 좋은 정치를 했으면 한다"고 말했다.

이에 장 대표는 " 뜻을 잘 받들어 저희가 좀 더 나은, 좋은 정치를 했으면 한다"고 답했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

고 이해찬 빈소서 만난 여야 대표…정청래 “몸 괜찮나”·장동혁 “좋아졌다”

입력 2026.01.30 14:45

  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장동혁 국민의힘 대표가 30일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 한 뒤 정청래 더불어민주당 대표와 악수하고 있다. 사진공동취재단

장동혁 국민의힘 대표가 30일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 한 뒤 정청래 더불어민주당 대표와 악수하고 있다. 사진공동취재단

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 30일 고 이해찬 전 국무총리 빈소에서 만나 고인의 정신을 계승하자고 뜻을 모았다.

장 대표 등 국민의힘 지도부는 이날 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 빈소를 찾았다.

상주 격인 정 대표는 조문을 마친 장 대표를 접객실로 안내하며 “몸은 좀 괜찮느냐”고 물었다. 그는 “살이 좀 빠졌다. 몇 킬로그램(㎏)이나 빠졌느냐”, “제가 단식을 해보니 단식 기간만큼 밥을 안 먹어야 (하더라)”라고 말했다.

이에 장 대표는 “(건강이) 많이 좋아졌다”면서도 “전당대회 마치고 9㎏, 이번에 4㎏ (빠졌는데) 회복이 안 된다”고 답했다.

두 대표는 고인의 뜻을 이어받아 좋은 정치를 하자는 데 공감대를 형성했다. 정 대표는 장 대표에게 “빨리 건강을 회복하시고 (이 전) 총리님의 뜻을 받들어 좋은 정치를 했으면 한다”고 말했다.

이에 장 대표는 “(고인의) 뜻을 잘 받들어 저희가 좀 더 나은, 좋은 정치를 했으면 한다”고 답했다. 정 대표는 “후배들이 (뜻을) 받들어야 한다”고 말했다.

정 대표는 빈소를 떠나는 장 대표와 국민의힘 지도부를 문 앞까지 배웅했다.

앞서 정 대표는 지난 8월 전당대회에서 승리한 뒤 “악수는 사람과 하는 것”이라며 국민의힘 측과 악수하지 않겠다고 선언했다. 지난해 9월 이재명 대통령 초청으로 대통령실을 방문했을 때 이 대통령 권유로 처음 장 대표와 악수했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글