고 이해찬 빈소서 만난 여야 대표…정청래 “몸 괜찮나”·장동혁 “좋아졌다”

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 30일 고 이해찬 전 국무총리 빈소에서 만나 고인의 정신을 계승하자고 뜻을 모았다.

장 대표 등 국민의힘 지도부는 이날 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 빈소를 찾았다.

상주 격인 정 대표는 조문을 마친 장 대표를 접객실로 안내하며 “몸은 좀 괜찮느냐”고 물었다. 그는 “살이 좀 빠졌다. 몇 킬로그램(㎏)이나 빠졌느냐”, “제가 단식을 해보니 단식 기간만큼 밥을 안 먹어야 (하더라)”라고 말했다.

이에 장 대표는 “(건강이) 많이 좋아졌다”면서도 “전당대회 마치고 9㎏, 이번에 4㎏ (빠졌는데) 회복이 안 된다”고 답했다.

두 대표는 고인의 뜻을 이어받아 좋은 정치를 하자는 데 공감대를 형성했다. 정 대표는 장 대표에게 “빨리 건강을 회복하시고 (이 전) 총리님의 뜻을 받들어 좋은 정치를 했으면 한다”고 말했다.

이에 장 대표는 “(고인의) 뜻을 잘 받들어 저희가 좀 더 나은, 좋은 정치를 했으면 한다”고 답했다. 정 대표는 “후배들이 (뜻을) 받들어야 한다”고 말했다.

정 대표는 빈소를 떠나는 장 대표와 국민의힘 지도부를 문 앞까지 배웅했다.

앞서 정 대표는 지난 8월 전당대회에서 승리한 뒤 “악수는 사람과 하는 것”이라며 국민의힘 측과 악수하지 않겠다고 선언했다. 지난해 9월 이재명 대통령 초청으로 대통령실을 방문했을 때 이 대통령 권유로 처음 장 대표와 악수했다.