[속보]양승태 '사법농단 1심 무죄' 뒤집혔다···고법 "일부 재판개입 직권남용 인정"

경향신문

본문 요약

'사법농단' 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받았던 양승태 전 대법원장이 30일 항소심에서 일부 재판개입 직권남용 혐의를 인정받았다.

양 전 대법원장은 2011년 9월부터 임기 6년간 상고법원 도입을 목적으로 강제징용 재판, 전국교직원노동조합 법외노조 통보 사건, 국가정보원 대선 개입 사건, 통합진보당 행정소송 등 각종 재판 등에 부당하게 개입한 혐의를 받는다.

대법원 위상을 강화하고자 헌법재판소 파견 법관을 통해 헌재 내부 정보를 수집한 혐의, 사법행정에 비판적인 판사들을 '물의 야기 법관'으로 분류해 인사 불이익을 준 혐의 등도 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보]양승태 '사법농단 1심 무죄' 뒤집혔다···고법 "일부 재판개입 직권남용 인정"

입력 2026.01.30 14:57

수정 2026.01.30 15:31

  김정화 기자

2심, 징역 6개월에 집행유예 1년

사법농단 사건으로 기소된 양승태 전 대법원장이 지난 2024년 9월 11일 2심 첫 재판이 열리는 서울 서초구 서울고법 청사로 들어가고 있다. 성동훈 기자

사법농단 사건으로 기소된 양승태 전 대법원장이 지난 2024년 9월 11일 2심 첫 재판이 열리는 서울 서초구 서울고법 청사로 들어가고 있다. 성동훈 기자

‘사법농단’ 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받았던 양승태 전 대법원장이 30일 항소심에서 일부 재판개입 직권남용 혐의를 인정받았다.

서울고법 형사14-1부(재판장 박혜선)는 이날 오후 양 전 대법원장과 박병대·고영한 전 대법관의 항소심 선고기일을 열고 이 같이 밝혔다.

양 전 대법원장은 2011년 9월부터 임기 6년간 상고법원 도입을 목적으로 강제징용 재판, 전국교직원노동조합 법외노조 통보 사건, 국가정보원 대선 개입 사건, 통합진보당 행정소송 등 각종 재판 등에 부당하게 개입한 혐의를 받는다. 대법원 위상을 강화하고자 헌법재판소 파견 법관을 통해 헌재 내부 정보를 수집한 혐의, 사법행정에 비판적인 판사들을 ‘물의 야기 법관’으로 분류해 인사 불이익을 준 혐의 등도 받는다. 박·고 전 대법관은 당시 법원행정처장을 맡아 주요 혐의에 대한 공범으로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 2019년 2월 총 47가지 혐의 적용해 양 전 대법원장을 기소했으나 2024년 1월 1심은 전부 무죄를 선고했다. 지난해 9월 항소심 결심 공판에서 검찰은 1심과 마찬가지로 양 전 대법원장에게 징역 7년, 박·고 전 대법관에게는 징역 5년과 4년을 각각 구형했다.

댓글