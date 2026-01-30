[속보]양승태 ‘사법농단 1심 무죄’ 뒤집혔다···고법 “일부 재판개입 직권남용 인정”

2심, 징역 6개월에 집행유예 1년
‘사법농단’ 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받았던 양승태 전 대법원장이 30일 항소심에서 일부 재판개입 직권남용 혐의를 인정받았다.
서울고법 형사14-1부(재판장 박혜선)는 이날 오후 양 전 대법원장과 박병대·고영한 전 대법관의 항소심 선고기일을 열고 이 같이 밝혔다.
양 전 대법원장은 2011년 9월부터 임기 6년간 상고법원 도입을 목적으로 강제징용 재판, 전국교직원노동조합 법외노조 통보 사건, 국가정보원 대선 개입 사건, 통합진보당 행정소송 등 각종 재판 등에 부당하게 개입한 혐의를 받는다. 대법원 위상을 강화하고자 헌법재판소 파견 법관을 통해 헌재 내부 정보를 수집한 혐의, 사법행정에 비판적인 판사들을 ‘물의 야기 법관’으로 분류해 인사 불이익을 준 혐의 등도 받는다. 박·고 전 대법관은 당시 법원행정처장을 맡아 주요 혐의에 대한 공범으로 재판에 넘겨졌다.
검찰은 2019년 2월 총 47가지 혐의 적용해 양 전 대법원장을 기소했으나 2024년 1월 1심은 전부 무죄를 선고했다. 지난해 9월 항소심 결심 공판에서 검찰은 1심과 마찬가지로 양 전 대법원장에게 징역 7년, 박·고 전 대법관에게는 징역 5년과 4년을 각각 구형했다.