중국, 차관급 이상 공무원 7명 줄조사…당·정·군 가리지 않고 몰아치는 ‘칼날’

쑨샤오청 전 내몽골 당 서기 조사 중 시진핑 “겉과 속 일치하는 간부 기용” 1월에만 전현직 7명 기율 위반 발표

쑨샤오청 전국인민대표대회 사회건설위원회 부주석(65)이 기율 위반 혐의로 조사를 받고 있다고 중국 당국이 밝혔다. 중국에서 차관급 이상 고위 공직자의 기율 위반 조사가 발표된 것은 올해 들어 7번째이다.

중국공산당 중앙기율검사위원회와 국가감찰위원회는 29일 중대한 기율 및 법률 위반 혐의로 조사를 받고 있다고 밝혔다. 중대한 기율 및 법률 위반은 통상 부패 혐의에 연루된 이들에게 사용하는 표현이다.

쑨 부주석은 19·20기 당 중앙위원회 위원이며, 2022년 4월부터 지난해 9월까지 내몽골자치구 당 위원회 서기를 지냈다.

차이신에 따르면 쑨 부주석은 30년 동안 한국의 행정안전부에 해당하는 민정부에서 공직생활을 하다 2012년 산둥성 부성장을 시작으로 고위 공직자 반열에 들었다. 시진핑 중국 국가주석 집권 1기인 2014년 산시성이 반부패 수사로 대거 인사·행정 공석이 발생하자 수습을 맡는 해결사로서 투입됐다.

쑨 부주석은 민정부 차관과 자연자원부 장관을 거쳐 2022년 4월 내몽골자치구 당 서기에 임명됐다. 이번에도 석탄과 희토류 생산 중심지인 내몽골 고위 공무원과 당 간부 대상으로 고강도 반부패 수사가 벌어지던 시기였다. 2012년 이후 조사를 받은 내몽골 고위직은 14명으로 자치구 가운데 압도적으로 많다.

쑨 부주석은 은퇴연령이 가까워져 내몽골 자치구 당 서기직에서 물러난지 4개월 만에 조사 대상이 됐다. 쑨 부주석이 당 서기 재직시절 부서기였던 왕리샤도 지난해 8월부터 조사를 받고 있다.

중앙기율위가 올해 들어 조사를 발표한 중앙정부 직할 공무원(차관급 이상)은 쑨 부주석까지 합쳐 7명이다. 앞서 톈쉐빈 전 수리부 부부장, 리쉬 신장 생산건설병단 당위원회 상무위원 겸 부사령원, 구쥔 전 중국핵공업그룹 유한공사 당조 부서기 겸 총경리(CEO), 장젠룽 국가산립초원국 초대 국장, 양훙용 전 하얼빈전기그룹 당위원회 서기, 바오후이 전 청두시 전인대 상무위원회 부주석이 조사를 받았다.

지방정부와 지방공기업을 포함해 당·정·군 전반에 강도 높은 반부패 수사가 벌어지고 있는 것이다. 시 주석은 지난 11일 중앙기율위 5차 전체회의 연설에서 “겉과 속이 일치하는 지방간부를 기용하겠다”며 강도 높은 반부패 조사를 예고했다.

월스트리트저널(WSJ)은 이 가운데 구 전 총경리 조사가 장유샤 중앙군사위언회 부주석의 ‘핵 기밀 유출 혐의’를 포착하는 단서가 됐다고 국방부 내부 브리핑에서 언급됐다고 보도했다. 대부분 전문가들은 장 부주석이 미국에 핵 기밀을 유출했다는 혐의는 사실이 아니라 이례적이고 전격적인 숙청을 정당화하는 명분일 것이라고 보고 있다.