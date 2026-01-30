인천공항 면세점 입찰서 롯데·현대 1곳씩 차지…롯데 3년만에 재입성

신라·신세계 반납한 주류·화장품 매장 임대료 낮아 ‘인천공항 매출 30% 감소’

인천공항 면세점 입찰에서 롯데와 현대가 각각 1곳씩 낙찰자로 선정됐다. 롯데는 3년 만에 인천공항에 재입성하게 됐다.

인천국제공항공사는 인천공항 여객터미널 3층 출국장 주류·담배·향수·화장품 매장(DF1·DF2) 입찰 결과, 현대면세점과 호텔롯데가 각각 적격사업자로 선정됐다고 30일 밝혔다.

앞서 지난 20일 롯데와 현대는 ‘적자 운영’으로 신라호텔과 신세계면세점이 반납한 인천공항 면세점 입찰에 참여했다. 이번 인천공항 면세점 입찰에는 면세점을 반납했던 신라와 신세계도 참여할 것으로 예상했지만, 롯데와 현대만 참여했다.

인천공항공사는 지난 29일 롯데와 현대가 제출한 사업제안서 심사에 이어 이날 가격제안서를 평가, 15개 매장에 4094㎡ 규모의 DF1 은 롯데, 14개 매장·4571㎡의 DF2는 현대를 적격사업자로 선정했다.

인천공항공사는 DF1 매장의 1인당 객당수수료를 5031원(VAT 포함)으로 제시했지만, 롯데는 이보다 6% 많은 5345원을 썼다. DF2도 4994원을 제시했지만, 현대는 이보다 8% 많은 5394원을 썼다.

롯데는 2022년 입찰에서 떨어진 뒤 3년만에 다시 인천공항 면세점에 재입점하게 된다.

인천공항공사는 이번 입찰에서는 DF1은 기존보다 5.9% 낮춘 5346원, DF2도 11.1% 낮춘 4994원을 각각 제시했다.

이는 2022년 입찰에서 인천공항공사는 DF1의 객당수수료를 5346원를 제시했지만, 신라는 이보다 68% 많은 8987원을 썼다. DF2도 객당수수료로 5617원을 제시했지만, 신세계는 이보다 61% 높은 9020원을 썼다. 신라와 신세계는 낙찰가를 높게 써 놓고도, 적자 운영이라며 지난해 면세점을 반납했다.

이번 입찰에서 롯데와 현대는 입찰예정가보다 6~8% 높게 써 인천공항공사의 면세점 임대료 수익은 기존보다 30% 정도 감소할 것으로 예상된다.

이날 적격사업자로 선정된 두 면세점은 관세청의 특허 심사를 받은 후 인천공항공사와 계약 후 이르면 3월부터 영업을 개시한다.