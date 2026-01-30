영유아에겐 ‘설탕부담금’보다 강한 규제 필요··· 4세까진 식품 첨가당 전면 제한해야









국내에도 당류 섭취를 줄이기 위한 ‘설탕 부담금(설탕세)’을 도입하는 것을 두고 찬반이 거세다. 당류 과다 섭취로 인한 건강 문제를 해결하기 위해 의료계에선 미각의 선호도가 결정되는 시기에 있는 영유아가 먹는 식품에 당을 첨가하지 않도록 제한하는 것이 필요하다고 제언한다. 전문가들은 어린 시절부터 단맛에 길들여져 생기는 공공보건 차원의 해악이 클 수 있다고 경고한다.

30일 미국 보건복지부와 농무부가 지난 7일(현지시간) 발표한 ‘2025~2030 미국인을 위한 식단 지침(Dietary Guidelines for Americans)’을 보면 출생 후 4세까지는 당류가 첨가된 식품 섭취를 당을 피하라는 내용이 핵심 사항으로 들어가 있다. 직전의 ‘2020~2025 지침’에서는 첨가당이 포함된 음식을 금지한 연령 기준이 2세 미만이었고, 2세 이상부터는 하루 섭취 열량 중 10% 이내로 허용한 바 있다. 과거보다 더 엄격한 기준을 적용하도록 개정된 것이다.

가장 어린 시기부터 당류 섭취를 제한할 필요가 있다는 지침이 나온 배경엔 첨가당 섭취가 비만, 지방간염, 혈중 지질 이상, 혈압 상승, 당뇨병 등과 연관된다는 판단이 깔려 있다. 설탕·액상과당 등 강한 단맛을 내면서 혈당을 급격히 올리는 첨가당이 유발하는 건강 문제들은 어른뿐 아니라 소아·청소년기부터 늘어나고 있기 때문이다.

류인혁 가톨릭대 서울성모병원 소아청소년과 교수는 “미각 선호도가 결정되는 생애 초기에 매우 단 음식에 반복적으로 노출되면 아이가 단맛에 대한 강한 선호를 발달시키게 된다”며 “신선한 식재료 본연의 맛을 싱겁게 느끼게 되고, 한번 형성된 미각 선호는 바꾸기가 정말 어려워 커서도 단 음식을 찾게 된다”고 설명했다.

첨가당은 시중에서 어린이용이란 이름을 달고 팔리는 다양한 식품에서 흔히 찾아볼 수 있다. 콜라·사이다 같은 음료는 당류가 많이 포함돼 있다는 것을 알기 때문에 어린 아이들에게 잘 먹이지 않지만, 우유나 요거트를 비롯해 과자, 빵, 시리얼, 젤리 등 각종 식음료 제품에 들어가는 당류에 대해선 경각심을 느끼지 못하는 경우가 많다. 비타민이나 칼슘, 유산균, DHA 등 유익한 성분을 첨가했다는 제품 역시 마찬가지다.

미국의 개정된 식단지침에서 4세까지 첨가당 완전 금지를 권고하면서 대안으로 제시하는 식단은 자연식품에 초점을 맞추고 있다. 식품에 첨가된 당류 자체만이 문제가 아니라, 첨가당이 들어간 식품은 결국 자연식품이 아닐 가능성이 높으므로 피하라는 의미다. 첨가당 대신 과일에 들어있는 천연 당을 활용하는 등 신선한 식재료로 직접 건강한 음식을 만들어 먹으면 소아비만 및 각종 합병증, 충치와 같은 건강 문제를 줄이고 어린 시기 미각 형성에도 도움을 줄 수 있다.

류인혁 교수는 “프로바이오틱스나 멀티비타민을 먹이는 것보다 건강에 좋아 보여도 첨가당이 들어있다면 피하는 것이 훨씬 더 중요하다”며 “이미 먹고 있다면 한살이라도 어릴 때 습관을 고치는 것이 나중에 하는 것보다 훨씬 쉽다”고 조언했다.