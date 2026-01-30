애플, 아이폰1 인기에 사상 최대 실적…쿡 CEO “최고의 분기”

애플이 아이폰17 흥행에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했다.

29일(현지 시간) 애플이 공개한 지난해 10~12월 실적을 보면, 이 기간 매출은 전년 동기 대비 16% 증가한 1437억6000만달러(약 206조원)으로 집계됐다. 시장 예상치인 1384억8000만달러를 뛰어넘는 수치다. 종전 최고 매출인 직전 분기(2025년 7~9월) 1025억달러를 넘는 규모이기도 하다.

주당순이익(EPS)도 2.84달러로 지난해 같은 기간 대비 19% 늘어나 사상 최고를 기록했다.

호실적의 배경엔 지난해 9월 출시한 아이폰17의 폭발적인 인기가 있다. 아이폰17는 미국은 물론 중국, 인도 등 신흥 시장에서도 높은 판매량을 기록했다. 아이폰 매출만 놓고 보면 853억달러로 전년 대비 23%나 증가했다.

팀 쿡 최고경영자(CEO)는 이날 컨퍼런스콜에서 아이폰 수요가 “전례 없는 수준으로 폭발적”이라며 “사상 최고의 분기”라고 말했다. 이로 인해 전 세계에 활성 상태인 애플 기기의 규모가 25억대를 돌파했다고도 밝혔다.

광고, 클라우드, 결제 서비스 등을 포함하는 서비스 부문 매출 도 300억달러로 사상 최고치를 기록했다. 다만 맥(PC), 웨어러블기기의 매출은 전년 대비 각각 7%, 2% 감소한 84억달러, 115억달러로 나타났다.

그러나 인공지능(AI) 붐으로 인한 반도체 수요 폭발과 메모리 가격 급등은 애플에게도 근심거리다. 쿡 CEO는 “현재 우리는 (반도체) 공급 제약 상태에 있다”며 “수요와 공급이 언제 균형을 이룰지 예측하기 어렵다”고 말했다.

메모리 가격과 관련해서는 “메모리는 이번 분기엔 영향이 미미했지만 다음 분기에는 조금 더 큰 영향을 줄 것으로 예상된다”고 말했다. 앞서 지난해 11월에는 애플이 보급형 M시리즈 칩의 생산을 대만 TSMC 대신 인텔에 맡겨 공급망 리스크를 줄이는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나온 바 있다.

쿡 CEO는 최근 경쟁사인 구글의 AI 모델을 자사 제품에 적용한 데 대한 입장도 밝혔다. 그는 “구글 AI 기술이 애플의 파운데이션 모델에 가장 유능한 기반을 제공할 것이라고 판단했다”며 “우리는 구글과 협력해 차세대 애플 파운데이션 모델을 개발하고 있다. 이는 올해 출시될 개인화한 ‘시리’를 포함한 ‘애플 인텔리전스’ 기능 강화에 도움을 줄 것”이라고 설명했다.

다른 경쟁 글로벌 빅테크와 비교해 데이터센터 등 인프라 투자가 부족하다는 지적에 대해서는 “우리는 최선의 준비를 해왔으며 이미 충분한 용량을 확보했거나 추가로 구축 중”이라고 말했다.