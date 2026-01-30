주말까진 ‘꽁꽁’ 한파, 다음주부턴 풀려요…산불 위험 주의

한낮 기온이 영하권에 머무는 강추위가 주말을 지나 점차 누그러질 것으로 전망된다. 한파가 물러간 뒤에도 건조한 대기가 이어져 산불 위험은 당분간 지속될 것으로 보인다.

기상청은 주말까지 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎을 보이면서 매우 춥겠다고 30일 예보했다. 바람도 약간 강하게 불면서 체감온도는 더 떨어지겠다.

토요일인 31일 아침 최저기온은 영하 16~영하 3도, 낮 최고기온은 영하 1~8도가 되겠다. 일요일인 2월 1일에도 아침 최저 기온은 영하 13도 수준에 머물겠다.

특히 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지는 주말 내내 아침 기온이 영하 15도 안팎으로 떨어져 매우 춥겠다.

다음달 1일 새벽부터 2일 아침까지 중부지방을 중심으로 눈이 내릴 것으로 예측된다. 1일 새벽부터 오전 사이에는 충남서해안과 전라 서해안에, 늦은 밤에는 인천·경기 북부와 강원 북부 내륙에 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 수도권과 서해 5도 1~3cm, 인천·경기 북부 1cm 안팎이다. 강원 북부 내륙과 충청권, 전라권은 1cm 미만의 눈이 내리겠다.

추위는 주말을 기점으로 풀려 다음 주에는 평년 수준의 기온 수준을 보이겠다. 낮 기온이 영상권을 회복하면서 중부 내륙 지역을 중심으로 광범위하게 발효된 한파특보도 해제될 전망이다.

한파가 물러간 뒤에도, 동쪽 지역을 중심으로 차고 메마른 공기가 계속 불어오면서 건조한 날씨가 이어지겠다.

현재 수도권을 비롯한 중부 곳곳과 강원 동해안, 경북·대구 등에는 건조특보가 내려진 상태다. 특히 강원 동해안과 경상권 지역의 1월 강수량은 평년을 크게 밑돌았다.

건조한 날씨가 계속되면서 산불도 위험도 커지고 있다. 올들어 1월 한 달간 발생한 산불은 44건(30일 기준)에 달한다.

산불이 잇따르면서 산림청은 지난 27일 영남지방과 강원 지역에 산불 재난 국가위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’로 한 단계 상향했다. 1월에 산불 경보가 ‘경계’ 단계가 내려진 건 2004년 국가위기경보제 도입 이후 처음이다.

기상청은 “중부지방과 전남 동부·서부 남해안, 경상권은 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조하겠다”며 “바람이 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 산불과 화재 예방에 각별히 유의해달라”고 당부했다.