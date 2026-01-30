경찰, ‘로맨스 스캠’ 총책 검거에 수사력 집중··· 국내 압송된 부부는 구속 송치

경찰이 캄보디아에 본거지를 둔 120억 원대 ‘로맨스 스캠’(연애빙자사기) 사건의 한국인 총책 검거에 수사력을 집중하고 있다.

울산경찰청 반부패경제범죄수사대는 캄보디아에 있는 것으로 추정되는 총책 김모(35) 씨 등 한국인 26명의 적색수배를 내리고 체포영장을 발부받았다고 30일 밝혔다. 이 조직에서 주도적인 역할을 하다가 국내로 압송된 한국인 부부는 구속상태로 이날 검찰 송치됐다.

경찰 등에 따르면 이 조직은 2021년 3월부터 지난해 2월까지 100여 명을 상대로 120억 원을 뜯어낸 뒤, 가상화폐나 상품권 매매 등을 통해 현금화한 것으로 조사됐다.

이들은 인공지능(AI) 기술로 가상 인물을 만든 뒤, 채팅앱으로 한국인에게 무작위 접근해 연인이 된 것처럼 행세했다. 이후 투자 유튜브 채널을 추천하고 입금을 유도한 뒤, 돈을 뜯어내면 연락을 끊었다.

또 특정 회사의 가짜 사이트를 만들고 허위 앱을 내려받게 하는 방식으로 투자금을 가로채기도 했다.

이들은 중국 투자자로부터 지원받아 구입한 캄보디아 현지의 건물에 사무실을 차리고, 범죄 실행팀과 인력·자금 관리로 담당하는 지원팀 등으로 역할을 나눠 범행했다. 또 캄보디아 태자단지, 보레이 등에 분점을 운영하며 실적에 따라 수익금을 주는 형태로 조직을 운영했다.

조직원은 평균 오전 7시부터 오후 9시까지 일했고, 실적이 부족하면 휴식이나 외출이 금지됐다. 경찰은 탈출한 조직원의 제보로 2024년 11월 수사에 착수했다.

이 조직에서 투자 전문가 행세를 하며 피해자들을 속인 A씨 부부는 지난해 2월 캄보디아 현지에서 체포됐으나 6월 풀려났다. 우리나라 법무부가 7월 말 수사 인력을 보내 현지 경찰과 함께 A씨 부부를 체포했지만 송환 협의가 지연되면서 다시 석방되기도 했다. 그러다가 초국가 범죄 대응 범정부 태스크포스(TF)에 의해 지난 23일 한국으로 압송됐다.

A씨는 부부는 중국인 총책 등 공범의 도움을 받아 현지에서 풀려났고, 도주를 위해 성형수술까지 한 것으로 추정된다.

경찰은 이 조직과 관련해 83명을 특정해 57명을 붙잡았다. A씨 부부를 포함해 39명이 구속됐다. 나머지 26명은 계속 쫓고 있다. 또 이들이 은닉한 범죄수익금을 찾기 위해 인터폴과 협력해 ‘은색수배서’도 발급받았다.

경찰 관계자는 “A씨 부부는 중국인에게 자금을 받아 새로운 범죄 조직을 만든 혐의도 있는 것으로 보고 있다”고 말했다.