현대차·기아, 미국서 선방했지만…문제는 “기술 주도권 확보”

관세 불확실성에도 역대 최대 매출

지난해 현대차·기아가 미국 시장에서 ‘관세 전쟁’에도 역대 최대 매출을 기록하는 등 ‘선방’했지만 올해도 정책 변동성 확대가 예상되는 만큼 파워트레인 믹스 전략과 더불어 기술 주도권 확보에 더욱 박차를 가할 필요가 있다는 분석이 제기됐다.

30일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)의 ‘2025년 미국 전기동력차 시장 분석’ 보고서를 보면 지난해 미국 전기동력차(순수 전기차, 플러그인하이브리드차, 수소연료전지차) 시장은 인센티브 정책의 변화, 공급망 차질, 연비규제 완화 기조와 수익성 추구에 따른 생산조정 등이 맞물리며 전년보다 2.6% 역성장한 것으로 나타났다.

순수 전기차(BEV)는 1~9월까지만 해도 선수요 효과로 누적 14%의 성장세를 유지했으나 인플레이션감축법(IRA)의 전기차 세액공제 혜택이 9월30일 종료되면서 4분기(-30.9%)에 수요가 급격히 위축됐다. 그 결과 BEV의 연간 성장률은 1.2%로 둔화했다.

한국계 브랜드(현대차·기아)는 전년보다 15.8% 감소한 10만4341대를 팔아 테슬라(56만7500대), GM(16만9887대)에 이어 3위를 차지했다. 전기차 보조금 조기 종료와 관세 인상(0→25→15%)이라는 ‘이중고’ 속에서도 재고를 활용해 가격 인상을 최대한 자제하며 점유율 방어에 나선 전략이 어느 정도 성과를 거둔 결과로 풀이된다. 현대차의 주력 모델인 아이오닉5가 현지 생산 효과로 전년 대비 5.9% 성장하며 BEV 모델별 판매 5위에 올랐다. 아이오닉9을 신규 투입하는 등 현대차 전체 BEV 판매는 2.7% 증가했다.

기아는 전년도 호실적에 따른 기저 효과와 EV6와 EV9의 현지 생산 전환에 따른 공급 조절, IRA 인센티브 조기 종료 등으로 전기차 판매가 전년 대비 38.2% 급감하면서 브레이크가 걸렸지만, 스포티지 및 쏘렌토 PHEV의 판매 호조(전년 대비 15% 상승)로 전기동력차 전체 감소폭을 25.1%로 일부 완화했다.

미국 시장에서 플러그인하이브리드차(PHEV)는 상위 톱3 브랜드인 스텔란티스, 도요타, 볼보의 판매가 모두 감소하며 전체 판매가 전년보다 17.2% 감소했다.

수소전기차도 충전 인프라 부족과 충전기의 잦은 고장, 수소 가격 인상 등으로 전년 대비 무려 42.5%나 줄어들었다.

반면, 하이브리드(HEV) 자동차 판매는 전년보다 27.6% 증가한 205만대가 판매돼 2025년 미국 신차 시장의 성장을 이끌었지만, 전기동력차 판매 감소로 전체 친환경차 판매 비중은 20%에서 22%로 늘어나는 데 그쳤다.

보고서는 2025년 미국 전기동력차 시장이 자생적 경쟁력보다 정책 지원에 대한 의존도가 높다고 진단했다. 2026년은 보조금 의존도를 낮춘 ‘시장 주도형 체제’로 전환될 것으로 전망했다. 또 고가형 소프트웨어중심차량(SDV)과 프리미엄 BEV 수요가 유지되겠지만, 중저가 BEV 수요는 정체되는 식으로 파워트레인의 양극화가 이뤄질 것으로 봤다.

KAMA 권은경 조사연구실장은 “(전동화 속도를 늦추는) 미국의 규제 완화가 단기적으로 (완성차) 제조사의 재무 부담을 경감하는 효과가 있을 수 있으나, 장기적으로는 선도업체와의 전동화 기술 격차 확대라는 리스크를 안고 있다”며 “향후 환경규제가 다시 강화되는 시점에 막대한 전환 비용이 발생하지 않도록 전동화라는 거대 트렌드와 기술적 정합성을 유지할 필요가 있다”고 강조했다. 이어 “단기적으로는 HEV, 주행거리연장형전기차(EREV) 등 유연한 믹스 전략으로 수익성을 확보하되, 중장기적으로는 차세대 전동화 기술과 SDV 등 차량의 성능 개선을 위한 연구·개발(R&D) 투자를 지속해 기술 주도권을 공고히 해야 한다”고 밝혔다.