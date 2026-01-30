미 재무부, 한국 ‘환율 관찰대상국’ 재지정…“원화 약세, 한국 경제체력과 안 맞아”

도널드 트럼프 미국 행정부가 29일(현지시간) 한국을 환율 관찰대상국으로 다시 지정했다. 세 차례 연속 관찰대상국으로 분류된 것이다. 미 재무부는 이례적으로 지난해 하반기 원화 악세가 한국의 강한 경제 펀더멘털(기초여건)과 부합하지 않는다는 평가도 내놓았다.

미 재무부는 이날 연방 의회에 보고한 ‘주요 교역 상대국의 거시경제 및 환율 정책’ 반기 보고서에서 한국과 중국, 일본, 대만, 싱가포르, 베트남, 독일, 아일랜드, 스위스, 태국 등 10개국을 환율 관찰대상국으로 지정했다.

한국은 2016년 4월 이후 7년여 만인 2023년 11월 환율 관찰대상국 명단에서 제외됐지만, 트럼프 행정부 출범 전인 2024년 11월 다시 포함됐다. 지난해 6월 발표된 보고서에 이어 이번에도 명단에서 빠지지 못했다.

미국은 2015년 제정된 무역촉진법에 따라 자국과 교역 규모가 큰 상위 20개국의 거시 경제와 환율 정책을 평가한 뒤 일정 기준에 해당하면 심층분석국 또는 관찰대상국으로 지정한다.

평가 기준은 대미 무역흑자가 150억달러(약 21조5000억원) 이상인 경우, 경상수지 흑자가 국내총생산(GDP) 대비 3%보다 높은 경우, 12개월 중 최소 8개월간 달러를 순매수했고 그 금액이 GDP 2%를 넘는 경우다. 세 가지 기준 모두 해당하면 심층분석국으로, 두 가지만 해당할 경우 관찰대상국이 된다.

미 재무부는 한국을 관찰대상국으로 지정한 이유를 대미 무역흑자와 경상수지 흑자 문제로 꼽았다. 재무부는 “한국의 경상수지 흑자가 크게 늘어나 2025년 6월까지 4개 분기 동안 GDP 대비 5.9%를 기록했다”며 “이는 전년 동기(4.3%)보다 상승한 수준”이라고 밝혔다. 이어 “소득·서비스 무역 부문에 큰 변동이 없는 가운데, 주로 반도체와 기타 기술 관련 제품을 중심으로 한 상품 무역이 견인했다”며 “한국의 경상수지 흑자는 이제 코로나19 팬데믹 이전 5년 평균치(5.2%)를 웃돈다”고 덧붙였다.

미 재무부는 보고서에서 한국의 환율 동향과 관련한 평가도 내놨다. 재무부는 “2025년 말 원화는 한국의 강력한 경제 기초여건과 부합하지 않게 추가로 약세를 보였다”고 했다. 앞서 스콧 베선트 미 재무장관도 지난 14일(현지시간) SNS에 “최근 원화의 약세는 한국의 견조한 경제 기초여건과 부합하지 않는다”며 이례적으로 구두개입성 메시지를 내놨다.

재경부는 “지난해 하반기 이후 원화가 일방향 약세로 과도하게 움직인 것은 적절하지 않다는 미 재무부의 상황 인식을 시사한다”고 설명했다.

미 재무부는 이번 보고서부터 전 국가를 대상으로 시장개입 외 자본유출입 및 거시건전성 조치, 정부투자기관 등을 활용한 경쟁적 평가절하 여부도 평가했다.

미 재무부는 정부투자기관 평가에서 국민연금의 외화 매수는 해외투자 다변화 목적에서 이뤄지고 있다며, 국민연금과 한국은행 간 외환스와프는 2024년 4월 원화 변동성이 확대된 시기에 원화 약세 압력을 완화하는 데 기여했다고 평가했다.

구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 페이스북에 “환율 관찰대상국 유지는 대미 무역흑자와 경상수지 흑자가 컸기 때문으로, 그만큼 우리 경쟁력이 강하다는 의미일 수 있다”며 “보고서는 실제 한국의 강한 경제 펀더멘털을 언급하기도 했다. 걱정하지 않도록 면밀히 대응하겠다”고 적었다.