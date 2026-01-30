‘맨유팬 축구광’ 시진핑 마음 잡아라…해외 정상들의 축구 의전

영 총리, 맨유·아스널 경기 공인구 선물 SCMP “복잡한 중·영관계 개선 의도” 이전에도 시축, 메시 유니폼 선물 화제

키어 스타머 영국 총리가 시진핑 중국 국가주석에게 영국 프리미어리그 맨체스터 유나이티드(맨유)와 아스널 경기에 사용된 축구공을 선물한 것이 알려지면서 시 주석의 ‘축구 사랑’을 활용한 외교 의전이 조명받고 있다.

BBC에 따르면 스타머 총리는 지난 29일 시 주석과 베이징 인민대회당에서 정상회담을 하면서 지난 25일 열린 맨유와 아스널 경기에 사용된 축구공을 선물했다. 이날 경기에서 맨유는 아스널에 3-2로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 스타머 총리는 아스널 팬이며 시 주석은 맨유의 팬이라고 알려졌다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “잉글랜드에서 가장 유명한 두 팀의 공인구를 선물한 스타머 총리의 행동은 복잡하게 얽혀 있는 중·영관계를 개선하려는 의도로 풀이된다”고 해석했다.

시 주석이 2015년 영국을 국빈방문했을 때 데이비드 캐머런 당시 영국 총리는 시 주석을 맨체스터 시티(맨시티)의 홈구장 에티하드 스타디움에서 접대했다. 시 주석과 캐머런 총리, 맨시티 공격수 세르히오 아궤로가 당시 함께 찍은 셀피 사진은 ‘중·영관계 황금기’를 상징하는 사진으로 남아 있다.

스포츠 채널 ESPN은 시 주석은 맨유의 열렬한 팬인데 맨유의 지역 라이벌 맨시티 홈구장에서 VIP 투어를 시켜줬다고 꼬집기도 했다.

이 밖에도 시 주석은 영국 윌리엄 왕자를 예방해 축구 이야기를 나누며 친분을 쌓았다고 전해진다. 시 주석은 영국 축구에서 많이 배우고 싶다고 말했으며 윌리엄 왕자는 중국 축구의 발전을 기원하고 프리미어리그에서 더 많은 중국 선수를 보고 싶다고 말했다.

시 주석은 2012년 국가 부주석 자격으로 아일랜드를 방문했을 때에는 직접 축구 실력을 뽐냈다. 그는 게일(아일랜드 옛 이름)식 축구 경기장인 더블린 크로크 파크 홈구장에서 지역 축구 코치가 “실력을 보여 달라”고 요청하자 정장에 구두 차림으로 축구공을 차 공이 멀리 포물선을 그리며 날아가는 모습을 보여주며 화제가 됐다. 이 경기장은 아일랜드 독립 투쟁 당시 영국군이 축구 선수와 팬들을 학살했던 곳이기도 하다.

시 주석은 2014년 7월 아르헨티나 방문에서는 자신의 이름과 리오넬 메시의 등 번호 10번이 새겨진 아르헨티나 대표팀 유니폼을 선물 받기도 했다. 아르헨티나는 당시 남아프리카공화국 월드컵에서 준우승했다.

중국의 축구 발전과 월드컵 진출은 시 주석의 숙원으로 알려졌다. 2022 카타르 월드컵 지역 예선에서 중국 대표팀이 부진한 모습을 보인 뒤 고강도 축구 비리 조사가 벌어졌다. 이 조사로 인해 천쉬위안 전 중국축구협회 주석이 약 8103억위안(약 150억원)의 뇌물을 받은 것으로 밝혀져 2024년 1심에서 무기징역을 선고받았다.

중국은 최근 U-23 아시안컵 대회 결승전에서 일본에 0-4로 패했지만 준우승을 거두며 국제대회 역대 최고 성적을 거뒀다.