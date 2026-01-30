조문 정국 끝나가자 합당 논의 본격화…강득구 “내용·시점 모두 잘못” 박주민 “빠를수록 좋아, 당명은 민주당”

강득구 더불어민주당 최고위원은 30일 이해찬 전 국무총리 추모 기간에 조국혁신당 일각에서 합당과 관련해 ‘조국 공동대표’ 등의 발언이 나오자 “내용과 시점 모두 분명히 잘못됐다”고 비판했다. 서울시장 선거에 출마한 박주민 민주당 의원은 이날 합당에 대해 “가급적 빨리하는 게 좋다”라고 말했다. 이 전 총리 추모 기간이 끝나면 민주당은 합당 논의를 본격화할 것으로 보인다.

강 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 혁신당을 겨냥해 “조문 정국인 만큼 저는 정치적 메시지를 최대한 자제해왔다. 이번 행보들은 납득하기 어렵다”며 “깊은 유감을 표한다”고 적었다. 전날 황운하 혁신당 의원은 BBS 라디오에서 “조국 혁신당 대표가 (합당한 당의) 공동대표를 하면 좋겠다”고 말했다. 민주당 일각에선 정청래 민주당 대표가 조 대표에게 전격적으로 합당을 제안한 배경에 ‘밀약’이 있었던 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

민주당 의원들 사이 온도차가 상당해 합당 논의는 상당한 진통이 예상된다. 이 전 총리 장례식이 오는 31일 영결식을 끝으로 마무리되면 민주당에선 합당에 대해 토론하는 의원총회와 17개 시도당 토론회가 열린다.

강 최고위원은 이날 페이스북을 통해 “민주당에서는 여러 상황상 합당 문제는 논의조차 시작하지 않았다”며 “일방적으로 조건과 공동대표가 거론되는 것, 민주당 당 명칭 사용 불가, (등의 혁신당 측에서 나온 요구는)내용과 시점 모두 분명히 잘못됐다”고 주장했다.

박주민 의원은 이날 SBS 라디오에서 합당에 대해 “할 수 있다면 가급적 빨리하는 게 좋다”며 “저 같은 경우에도 지방선거를 출마하겠다고 했으니까 (합당의) 유불리를 따질 수 있겠지만 그게 중요한 건 아니잖느냐. 큰 흐름과 대의가 중요한 것이기 때문에 할 수 있으면 빨리하는 게 좋다”고 말했다.

박 의원은 다만 혁신당을 향해 “당명은 더불어민주당으로 해야지요”라며 “당명이라든지 지분이라든지 강력하게 주장하시면 합당 과정 자체가 아름답지 않아 보일 것”이라고 주장했다. 합당할 경우 조 대표를 공동 당대표로 삼는 방안에 대해서도 “혁신당 내에서도 반대가 많더라”며 반대하는 취지로 대답했다.