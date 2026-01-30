삼척 도계읍 산불 3시간 20여 분 만에 진화

30일 오후 1시 36분쯤 강원 삼척시 도계읍 점리의 한 야산에서 불이 나 인근 지역으로 번지고 있다.

강원도 산불방지대책본부 관계자는 "이날 오후 3시 30분 현재 60%가량의 진화율을 보인다"라며 "일몰 전까지 진화작업을 마무리하기 위해 장비와 인력을 추가로 투입할 예정"이라고 밝혔다.

산림 당국은 진화를 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.