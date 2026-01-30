KTX타고 해운대로···부산시, 해운대 연계 관광 활성화 추진

부산 해운대구가 지난해 연말 KTX-이음 관내 신해운대역·센텀역 신규 정차 결정에 따라 철도관광 활성화에 본격적으로 나섰다.

해운대구는 오는 3월 신해운대역에 관광안내소를 설치해 외국인 통역 지원을 포함한 관광 안내 서비스를 시행한다. 또 신해운대역에서 대중교통을 이용해 주요 관광지로 이동하는 여행객을 위해 환승객 대기공간(스마트 쉘터)도 3월 중 설치할 예정이다.

야간에 도착한 승객을 위한 경관 조명은 지난해 12월 설치가 완료됐다.

KTX 탑승객에게는 다양한 입장료 할인 혜택도 마련한다. 열차 승차권을 제시하면 해변열차(10％) 부산아쿠아리움(20％) 리버크루즈(20％) 신세계 스파랜드(30％) 클럽디오아시스(30∼40％) 지그재그아트센터(20％) 등 시설에서 할인을 받을 수 있다.

오는 4월부터는 신세계 센텀시티·롯데백화점 센텀시티점·좌동재래시장·해운대시장에서 열차 승차권을 보여주면 기념품을 증정하는 행사도 진행한다. 일부 점포는 할인 혜택도 제공할 예정이다.

다음 달 2일에는 코레일과 협약을 체결해 철도 여행상품 개발에 착수하고, 자매도시 연계 KTX-이음 관광상품 개발에도 나선다.