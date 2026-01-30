2024년 기술 무역 규모 400억달러 첫 돌파

한국의 2024년 기술 산업 무역 규모가 처음으로 400억달러(약 57조4000억원)를 돌파했다.

30일 과학기술정보통신부가 발표한 ‘2024년도 기술무역통계’에 따르면, 2024년 기술무역 규모는 전년 대비 19억7000만달러(5.1%) 증가한 405억7000만달러를 기록했다.

기술 수출은 전년 대비 4.1% 증가한 183억6000만달러, 기술 도입은 6% 증가한 222억1000만달러로 수출과 도입 모두 역대 최대 규모였다.

산업별로 보면, 정보·통신 산업의 기술 무역이 136억5000억달러(33.6%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 전기·전자 산업 기술무역은 136억4700만달러로 뒤를 이었다. 가장 높은 증가율을 보인 것은 화학 산업으로 전년 대비 39.1% 증가했다.

미국은 최대 규모의 교역국이었다. 미국에는 54억8000만달러를 수출하고 89억2000만달러를 도입해 34억4000만달러 적자를 기록했다. 중국과 무역에서는 전년 대비 47.6% 늘어난 26억달러 흑자를 거뒀다.

기술무역 통계는 특허나 각종 노하우, 기술 서비스 등과 관련한 국제 거래를 가리킨다. 기술 흐름과 기술·산업구조 변화를 측정하는 지표 중 하나다. 한국 기술 수출 거래(5940개 업체·6만653건)와 기술 도입 거래(6142개 업체·4만4340건) 실적을 토대로 기술무역 규모·구조를 분석해 만든다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “기술무역 규모가 역대 처음으로 400억달러를 돌파한 것은 우리나라의 기술 교류와 협력이 확장되고 있다는 중요한 지표”라며 “앞으로도 우리 기업들이 기술무역을 통해 기술수출을 더욱 확대하고 이를 기반으로 새로운 부가가치를 창출하는 선순환 구조를 만들어 나갈 예정”이라고 밝혔다.