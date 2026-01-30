올해도 ‘환율 관찰 대상국’ 지정된 한국…산업계 영향은?

관찰 대상국은 지정돼도 제재 없어 특별한 불이익 없어 영향 미미할 듯 ‘환율 조작국’ 지정 가능성도 낮아

한국이 지난해에 이어 올해도 미국 재무부가 지정한 환율 관찰 대상국 명단에 이름을 올렸다. 환율 관찰 대상국은 미국 정부가 ‘환율 조작국’으로 지정할 가능성이 있는 국가를 선별해 주시한다는 의미다. 통상업계에서는 환율 조작국과 달리 환율 관찰 대상국은 특별한 불이익이 없어 큰 영향은 없을 것으로 보고 있다. 다만 환율 조작국 지정은 국내 산업계에 타격이 불가피해 원·달러 환율에 대한 우려는 이어지고 있다.

미 재무부는 29일(현지시간) 연방 의회에 보고한 ‘주요 교역 상대국의 거시경제 및 환율 정책’ 반기 보고서에서 통화 관행과 거시 정책에 신중한 주의가 필요하다며 한국·중국·일본·대만·태국·싱가포르·베트남·독일·아일랜드·스위스 등 10개국을 관찰 대상국 명단에 올렸다.

미 재무부는 종합통상법과 무역 원활화·촉진법에 따라 반기마다 이 보고서를 의회에 제출한다. 이 보고서는 미국과 교역 규모가 큰 상위 20개국의 거시 경제와 환율 정책을 평가한 뒤 일정 기준에 해당하면 심층 분석국 또는 관찰 대상국으로 지정한다.

평가 기준은 대미 무역흑자가 150억달러 이상인 경우, 경상수지 흑자가 국내총생산(GDP) 대비 3%보다 높은 경우, 12개월 중 최소 8개월간 달러를 순매수했고 그 금액이 GDP 2%를 넘는 경우다. 3가지 기준 모두 해당하면 심층 분석국으로, 2가지만 해당할 경우 관찰 대상국이 된다.

한국은 대미 무역 흑자 조건을 제외한 나머지 2가지 조건을 충족해 환율 관찰 대상국에 포함된 것으로 알려졌다. 앞서 한국은 2016년 4월 이후 7년여 만인 2023년 11월 환율 관찰 대상국에서 제외됐지만, 도널드 트럼프 2기 행정부가 출범하기 전인 2024년 11월 다시 환율 관찰 대상국에 포함됐다. 지난해 6월 발표된 보고서에 이어 이번에도 환율 관찰 대상국 지위가 유지된 것이다.

통상업계에서는 환율 관찰 대상국은 조건을 충족하면 자동으로 지정이 되는 것이고, 즉각적인 경제 제재가 없어 크게 우려할 필요는 없을 것으로 전망했다. 다만 환율 조작국으로 지정될 경우 투자나 조달시장 제한 등 미국 정부의 직접적인 경제 제재가 나올 수 있다.

스콧 베선트 미 재무부 장관은 지난 14일 SNS를 통해 “최근 원화의 약세는 한국의 견고한 경제 기초여건과는 부합하지 않는다”며 “외환시장에서의 과도한 변동성은 바람직하지 않다”고 밝혔다. 미 재무부 장관이 원화 약세에 우려를 표명한 건 극히 이례적인 일이다.

그러나 한국 정부로서도 현재의 고환율은 달갑지 않은 부분이고, 최근 원·달러 환율이 하락 안정화하는 추세라 환율 조작국으로 지정될 가능성은 낮을 것이란 분석도 나온다. 원·달러 환율은 지난 20일 1479.80원에서 열흘 만에 40원가량 떨어졌다.

다만 원·달러 환율이 다시 1400원대 후반으로 치솟을 가능성도 있다. 통상업계 관계자는 “최근 원·달러 환율이 안정되는 흐름이고, 정부나 한국은행도 환율 안정화를 강조하고 있어 환율이 튀더라도 환율 조작국으로 지정될 가능성은 낮아 보인다”고 말했다.