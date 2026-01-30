장중 5300 돌파한 코스피, 차익실현에 5200대 마감

SK하이닉스, 첫 ‘90만닉스’ 달성

코스피가 반도체주의 강세 속에 5300선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했지만, 차익실현 매물이 쏟아지면서 5200선에서 거래를 마쳤다.

30일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 3.11포인트(0.06%) 오른 5224.36에 장을 마쳤다.

지수는 10.90포인트(0.21%) 내린 5210.35로 개장했으나 곧바로 반등해 오전 10시30분쯤 5321.68까지 치솟았다. 코스피가 장중 5300선을 넘은 것은 이번이 처음이다. 하지만 이후 상승폭을 반납하며 보합권으로 밀렸다.

유가증권시장에서 개인은 2조2976억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1조9755억원과 4255억원을 순매도했다.

시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자는 0.12% 내린 16만500원에 거래를 마쳤다. 반면 SK하이닉스는 5.57% 급등하며 90만9000원으로 상승 마감했다. 사상 처음으로 ‘90만닉스’를 달성한 SK하이닉스는 장중 8.13% 급등하며 93만1000원을 기록하기도 했다.

업종별로 보면 증권(3.47%), 섬유·의류(3.36%), 통신(3.03%) 등이 올랐고 전기·가스(-3.69%), 건설(-3.22%), 금속(-2.65%) 등은 하락 마감했다.

이경민 대신증권 연구원은 “반도체 슈퍼 사이클의 힘으로 코스피가 5000선 돌파 이후로도 상승 흐름을 이어갔다”며 “다만 반도체를 제외한 대다수 업종들은 글로벌 금융시장의 혼조세 영향으로 부진한 모습을 보였다”고 말했다.

코스닥은 혼조세를 보이다 전 거래일보다 14.97포인트(1.29%) 내린 1149.44에 마감했다.

원·달러 환율은 외국인 투자자의 국내 주식 매도, 달러 강세 등의 영향으로 크게 올랐다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 13.2원 오른 1439.5원으로 주간거래를 마쳤다.