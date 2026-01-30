“트럼프, 차기 연준 의장에 케빈 워시 지명 준비”

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자를 발표한다고 예고한 이후 케빈 워시 전 연준 이사가 유력하다는 외신 보도가 나오고 있다.

파이낸셜타임스(FT)는 29일(현지시간) 사안에 정통한 관계자 3명의 말을 인용해 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장의 후임으로 워시 전 이사를 지명할 준비를 하고 있다고 보도했다.

뉴욕타임스도 이날 “트럼프 대통령이 백악관에서 워시 전 이사를 만났다”고 전했다. 앞서 트럼프 대통령은 기자들에게 차기 연준 의장 후보자를 30일 발표할 것이며 이 후보자는 “금융계에서 누구나 아는 인물”이라고 말했다.

다만 익명의 당국자들은 공식 발표가 나올 때까지 인선이 최종 확정된 것은 아니라고 블룸버그 통신에 말했다.

미래 예측 베팅 플랫폼인 ‘폴리마켓’에서는 워시 전 이사의 차기 연준 의장 낙점 확률이 93%로 급등했다.

차기 연준 의장 후보로는 워시 전 이사와 함께 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 릭 리더 블랙록 글로벌 채권 부문 최고투자책임자 등이 거론돼 왔다.