피치, 한국 신용등급 ‘AA-’ 유지…잠재성장률은 1%대 후반으로 하향

국제 신용평가사인 피치가 30일 한국 국가신용등급과 전망을 각각 ‘AA-, 안정적’으로 유지했다. 다만 생산가능인구의 감소를 이유로 잠재성장률 추정치는 1%대 후반으로 낮췄다.

피치는 한국의 장기 외화표시 발행자등급(IDR)을 ‘AA-’로 유지한다고 이날 밝혔다. 피치는 “한국의 견조한 대외재정 여건, 역동적인 수출 부문, 안정적인 거시경제 성과 등을 고려했다”고 했다.

피치는 2012년 9월 한국의 신용등급을 A+에서 AA-로 올린 뒤 10년 넘게 같은 등급을 매기고 있다. AA-는 AAA, AA+, AA에 이어 네 번째로 높은 등급이다.

피치는 “지난해 새 정부가 출범하면서 계엄령 선포·대통령 탄핵 등 정치적 불확실성 국면이 해소됐다”며 “국회 다수 의석을 감안할 때 정책 추진 동력이 확보된 상황”이라고 평가했다.

재정의 경우 인공지능(AI)과 연구·개발(R&D)·첨단산업 투자 확대 등으로 2026년 예산이 2025년 본예산 대비 8.1% 증가하겠지만, 경기 회복에 따른 세수 확보로 재정수지는 전년보다 개선될 것으로 전망했다.

피치는 한국 거주자의 미국주식 투자 확대에 따른 자본 유출 등으로 지난해 원화가 약세 압력을 받았지만, 2026~2027년에는 원화가 다소 절상될 것으로 예상했다. 또 가계부채 비율이 선진국 대비 높은 수준이지만, 점진적으로 하락세를 보인다고 평가했다.

피치는 국가신용등급 상향 요인으로 지정학적 위험 완화와 함께 중기적으로 국가채무비율이 하락하는 경로를 만들 수 있을 만큼의 명확한 재정 건전화 진행을 꼽았다.

하향 요인으로는 재정적자 확대나 우발채무 현실화로 인한 국가채무비율의 급격한 상승을 지목했다. 한국 경제와 안보를 심각하게 약화시킬 정도로 지정학적 위험이 확대되는 경우도 등급 하방 요인이 될 수 있다고 밝혔다.

피치는 올해 한국 경제성장률은 민간소비 증가 등으로 2.0%를 기록할 것으로 내다봤다. 특히 반도체 수출에 힘입어 순수출이 계속 기조적인 성장 동력이 될 것이라고 예상했다. 다만 상호관세 등 미국과의 통상 이슈는 여전히 위험 요인으로 남아 있다고 언급했다.

피치는 생산가능인구 감소를 반영해 한국의 잠재성장률 추정치를 2.1%에서 1.9%로 하향 조정했다. 그러나 정부가 인구구조 변화로 성장 저하 압력을 상쇄하기 위해 AI와 첨단 산업에 대한 대규모 투자 등 생산성 향상 노력을 강화하고 있다고 했다.

재정경제부는 이날 피치 발표에 대해 “새 정부 출범 이후 정치적 불확실성 해소와 대내외 건전성에 대한 긍정적 시각을 재확인했다”며 “한국 경제의 견조한 대외신인도가 유지되도록 적극 노력할 계획”이라고 밝혔다.