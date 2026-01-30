한수원, 신규 원전 후보지 공모…3월 30일 마감

원전 2기, SMR 1기

한국수력원자력은 11차 전력수급기본계획에 명시된 신규 원전 부지 확보를 위한 공모 절차에 착수했다고 30일 밝혔다.

한수원은 이날 홈페이지를 통해 1.4GW(기가와트) 규모 원전 2기를 2037~2038년, 0.7GW 규모 소형모듈원자로(SMR) 1기를 2035년까지 준공하는 ‘신규 원전 건설 후보부지 유치 공모문’을 게시했다.

신규 원전 유치를 희망하는 기초자치단체장은 지방의회 동의 서류와 지자체 지원 계획 및 수용 확약서 등을 포함한 유치 신청서와 첨부 서류를 3월30일까지 제출하면 된다.

접수가 마무리되면 한수원은 6월25일까지 외부 전문가로 구성된 부지 선정 평가위원회를 통해 각 후보지의 부지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등을 종합적으로 평가할 방침이다.

선정 결과는 평가 마무리 후 일주일 이내 발표될 예정이다.

원전 업계에서는 경북 지역 지자체 등 기존에 거론됐던 곳을 중심으로 경쟁이 이뤄질 것으로 보고 있다. 한수원 관계자는 “선정된 부지는 ‘전원개발촉진법’에 따라 기후에너지환경부에 전원개발사업 예정구역 지정을 신청할 예정”이라고 밝혔다.