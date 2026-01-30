창간 80주년 경향신문

LG전자 “메모리 가격 상승, 원가 상승 부담 불가피”

경향신문

본문 요약

LG전자가 인공지능발 메모리 가격 상승으로 원가 부담과 판가 인상 압박이 현실화하고 있다고 밝혔다.

박상호 LG전자 MS사업본부 경영관리담당 전무는 30일 2025년 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "일정 수준의 원가 상승 부담은 불가피하다"며 "메모리 비중이 높은 제품군을 중심으로 판가 인상 압박이 커지고 있다"고 말했다.

그는 또 "AI 서버 수요 확대 영향으로 메모리 시장은 슈퍼사이클에 진입한 것으로 보인다"면서 "공급 측 제약 역시 단기간에 해소되기 어렵고 상당 시간 지속될 가능성이 높다"고 짚었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

LG전자 "메모리 가격 상승, 원가 상승 부담 불가피"

입력 2026.01.30 17:54

  • 최민지 기자

LG전자 “메모리 가격 상승, 원가 상승 부담 불가피”

LG전자가 인공지능(AI)발 메모리 가격 상승으로 원가 부담과 판가 인상 압박이 현실화하고 있다고 밝혔다.

박상호 LG전자 MS사업본부 경영관리담당 전무는 30일 2025년 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “일정 수준의 원가 상승 부담은 불가피하다”며 “메모리 비중이 높은 제품군을 중심으로 판가 인상 압박이 커지고 있다”고 말했다.

그는 또 “AI 서버 수요 확대 영향으로 메모리 시장은 슈퍼사이클에 진입한 것으로 보인다”면서 “공급 측 제약 역시 단기간에 해소되기 어렵고 상당 시간 지속될 가능성이 높다”고 짚었다.

LG전자는 주요 메모리 협력사와의 협력을 강화해 물량 확보와 공급망 안정화에 주력하고 있다고 설명했다. 스펙 최적화와 프리미엄 제품 중심 포트폴리오 조정을 통해 영향을 최소화하겠다고도 했다.

미국의 생산지 최적화를 통해 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 인상 압박에 대응하겠다고도 밝혔다. 유종인 HS사업본부 경영관리담당은 “생산지 추가 운용과 기존 생산지의 생산성 개선을 통해 (북미) 역내 공급 비중은 올해 60% 수준까지 확대될 것”이라고 말했다. 관세 인상 충격을 공급망 조정을 통해 낮춘다는 취지다. LG전자는 미국 테세시주와 멕시코 몬테레이·멕시칼리에서 각각 공장을 운영하고 있다.

LG전자는 이날 실적 발표를 통해 지난해 연결 기준 매출이 89조2009억원, 영업이익 2조4784억원을 기록했다고 밝혔다. 역대 최대 매출 기록이지만, 원가 상승 등 요인으로 영업이익은 전년 대비 감소했다.

LG전자, 4분기 적자 전환···TV 사업 부진·일회성 비용 영향

LG전자가 지난해 4분기 TV 사업 수요 부진과 희망퇴직으로 인한 일회성 비용 영향으로 9년 만에 분기 영업적자를 냈다. LG전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업손실이 1094억원으로 지난해 같은 기간(1354억원)과 비교해 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 밝혔다. LG전자가 적자로 전환한 건 2016년 4분기(352억원 영업손실) 이후 9년...

https://www.khan.co.kr/article/202601091321001

댓글