LG전자 “메모리 가격 상승, 원가 상승 부담 불가피”

LG전자가 인공지능(AI)발 메모리 가격 상승으로 원가 부담과 판가 인상 압박이 현실화하고 있다고 밝혔다.

박상호 LG전자 MS사업본부 경영관리담당 전무는 30일 2025년 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “일정 수준의 원가 상승 부담은 불가피하다”며 “메모리 비중이 높은 제품군을 중심으로 판가 인상 압박이 커지고 있다”고 말했다.

그는 또 “AI 서버 수요 확대 영향으로 메모리 시장은 슈퍼사이클에 진입한 것으로 보인다”면서 “공급 측 제약 역시 단기간에 해소되기 어렵고 상당 시간 지속될 가능성이 높다”고 짚었다.

LG전자는 주요 메모리 협력사와의 협력을 강화해 물량 확보와 공급망 안정화에 주력하고 있다고 설명했다. 스펙 최적화와 프리미엄 제품 중심 포트폴리오 조정을 통해 영향을 최소화하겠다고도 했다.

미국의 생산지 최적화를 통해 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 인상 압박에 대응하겠다고도 밝혔다. 유종인 HS사업본부 경영관리담당은 “생산지 추가 운용과 기존 생산지의 생산성 개선을 통해 (북미) 역내 공급 비중은 올해 60% 수준까지 확대될 것”이라고 말했다. 관세 인상 충격을 공급망 조정을 통해 낮춘다는 취지다. LG전자는 미국 테세시주와 멕시코 몬테레이·멕시칼리에서 각각 공장을 운영하고 있다.

LG전자는 이날 실적 발표를 통해 지난해 연결 기준 매출이 89조2009억원, 영업이익 2조4784억원을 기록했다고 밝혔다. 역대 최대 매출 기록이지만, 원가 상승 등 요인으로 영업이익은 전년 대비 감소했다.