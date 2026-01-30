충북 음성 생활용품 제조 공장서 화재…외국인 직원 2명 연락 두절

당국 대응 2단계 발령, 헬기 6대 등 투입

30일 오후 2시56분쯤 충북 음성군 맹동면의 한 생활용품 제조 공장에서 원인을 알 수 없는 불이 나 인근으로 번지고 있다.

화재 직후 이 공장에서 일하던 직원 83명 중 81명은 대피했다. 하지만 외국 국적 노동자 2명은 소재가 파악되지 않고 있다.

연락이 두절된 외국인 노동자는 카자흐스탄 국적의 50대 남성과 네팔 출신 40대 남성이다.

이 공장은 물티슈와 기저귀 등을 생산하는 곳이다. 공장에 제품 원료인 펄프를 대량으로 보관하고 있어 불길이 빠르고 확산하고 있다.

소방당국은 대응 2단계를 발령하고 헬기 6대 등 장비 100대와 인력 245명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 하지만 현장에 유독가스가 대량으로 발생하면서 진압에 어려움을 겪고 있다.

불씨가 바람을 타고 날아가 500m가량 떨어진 인근 야산으로 불이 번지기도 했으나 오후 4시 10분쯤 진화됐다.

소방 당국은 진화작업을 마무리하는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.