체육 수업 시간에 동급생 집단폭행…경찰 중학생 3명 입건

체육 수업 시간에 동급생을 집단폭행한 중학생 3명이 경찰에 입건됐다.

부산 해운대경찰서는 동급생을 집단폭행해 상해를 입힌 혐의로 중학교 3학년 A군 등 3명을 입건해 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다.

A군 등은 지난해 12월26일 교내 강당에서 진행된 스포츠 수업 시간에 동급생을 폭행해 다치게 한 혐의를 받는다.

사건 발생 당시 현장에는 지도 교사가 없었던 것으로 전해졌다.