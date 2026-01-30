전남 곡성서 산불…소방 당국 진화 중

30일 오후 7시3분쯤 전남 곡성군 곡성읍 죽동리에서 산불이 났다.

현재까지 인명 피해는 확인되지 않았지만 불길이 커지면서 소방차 12대와 인력을 동원해 진화 중이다.

곡성군은 인근 주민에게 주의를 당부하는 안전문자 메시지를 발송했다.

소방 당국은 산자락과 인접한 주택 창고에서 불이 시작됐을 가능성이 있는 것으로 보고 진화를 마친 뒤 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.