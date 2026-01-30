세계 1위 파운드리의 힘···AI 타고 펄펄 난 대만, 22년 만에 1인 GDP 한국 추월

지난해 인공지능(AI) 산업 호황에 힘입어 대만 경제가 15년 만에 최고 성장률을 기록했다. 1인당 국내총생산(GDP)은 22년 만에 한국을 추월했다.

대만 통계 당국인 주계총처는 30일(현지시간) 대만의 2025년 실질 GDP 증가율이 8.63%로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 대만 정부 전망치 7.4%를 웃도는 수치다. 2010년 10.25%의 GDP 증가율을 보인 이후 15년 만에 가장 크게 성장했다.

주변 아시아 국가와 비교해도 높은 성장률이다. 중국 5%, 싱가포르 4.8%, 한국 1.0%를 크게 웃돌았다. 특히 4분기 GDP는 지난해 같은 기간보다 12.68% 증가해 블룸버그통신의 전망치 8.75%를 상회했다.

1인당 GDP도 크게 늘었다. 지난해 대만의 1인당 GDP는 3만9477달러(약 5698만원)로 잠정 집계돼, 한국(3만5962달러·약 5188만원)과 일본(3만4713달러·약 5008만원)을 넘어섰다. 한국은 2003년 대만의 1인당 GDP를 앞지른 지 22년 만에 추월당했다.

성장 배경에는 AI 산업이 이끈 반도체·첨단전자부품 수출 호조가 있다. 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC가 이끈 지난해 대만 수출액은 전년 대비 34.9% 증가한 6408억달러(약 942조원)를 기록했다. 수입액은 4836억달러(약 696조원)로 22.6% 늘었고, 무역흑자는 1571억달러(약 226조원)로 95% 증가했다. 모두 사상 최대치다.

앞으로도 AI 붐이 지속될 것으로 예상되면서 대만의 올해 경제성장률 전망치도 잇달아 상향 조정되고 있다. 골드만삭스는 올해 대만의 성장률 전망치를 4.4%에서 5.1%로 올렸다.