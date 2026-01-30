창간 80주년 경향신문

김정관 장관, 미국서 ‘관세 재인상 사태’ 이틀째 논의···“잘해보겠다”

미국의 관세 재인상 위협에 대응하기 위해 미국을 방문 중인 김정관 산업통상부 장관이 30일 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 이틀째 만났다.

관보 게재에 대해서는 "논의 중이다"라고 말했다.

김 장관은 전날 러트닉 장관과 만나 미국의 관세 재인상을 막기 위해 한국의 '한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법' 입법 진행 상황을 설명하고 무역 협상에서 약속한 대미 투자 이행 의지가 분명하다는 점을 설득했다.

입력 2026.01.30 23:45

  • 최경윤 기자

김정관 산업통상부 장관이 지난 28일(현지시간) 밤 ‘미국의 관세 재인상 사태’ 대응을 위해 워싱턴 인근 덜레스국제공항을 통해 미국을 방문하고 있다. 연합뉴스

미국의 관세 재인상 위협에 대응하기 위해 미국을 방문 중인 김정관 산업통상부 장관이 30일(현지시간) 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 이틀째 만났다.

연합뉴스에 따르면 김 장관은 이날 오전 6시45분쯤 미국 워싱턴DC에 있는 상무부 청사에 도착했다. 그는 집중적으로 논의할 의제를 묻는 취재진 질문에 “잘해보겠다”라고만 답했다. 관보 게재에 대해서는 “논의 중이다”라고 말했다.

김 장관은 전날 러트닉 장관과 만나 미국의 관세 재인상을 막기 위해 한국의 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법’(대미투자특별법) 입법 진행 상황을 설명하고 무역 협상에서 약속한 대미 투자 이행 의지가 분명하다는 점을 설득했다. 그러나 양국 간 합의점을 찾지 못해 이날 다시 면담에 나섰다.

트럼프 대통령은 지난 26일 SNS 트루스소셜을 통해 한국 국회에서 대미투자특별법이 통과되지 않았다며 지난해 7월 도출한 한·미 무역 합의 이전 수준의 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 그는 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 ‘상호관세’를 무역 합의(15%) 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 했다.

캐나다 출장 중이던 김 장관은 일정을 중단하고 지난 28일 밤 미국을 급히 방문했다.

