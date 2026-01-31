창간 80주년 경향신문

갑작스러운 호흡곤란, 어눌해지는 말…심·뇌혈관 이상 신호

경향신문

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

갑작스러운 호흡곤란, 어눌해지는 말…심·뇌혈관 이상 신호

입력 2026.01.31 09:00

수정 2026.01.31 09:01

  • 김승현 순천향대 서울병원 심장내과 교수

겨울철은 심근경색과 뇌졸중 등 심·뇌혈관 질환 발생 위험이 뚜렷하게 증가하는 계절이다. 낮은 기온이 우리 몸의 혈관을 수축시키고 혈압을 상승시키며, 심장과 뇌로 가는 혈류에 급격한 변화를 주기 때문이다. 특히 고혈압, 당뇨병, 고지혈증과 같은 만성질환을 앓고 있는 경우라면 겨울철 심·뇌혈관 질환에 더욱 각별한 주의가 필요하다.

겨울철 심·뇌혈관 질환은 예고 없이 발생하는 것처럼 보이지만, 실제로는 일상 속 작은 관리 소홀에서 시작되는 경우가 많다.

아침 시간대 찬 공기에 노출되면 교감신경이 활성화되어 혈압과 맥박이 상승하고 말초동맥이 수축한다. 이는 심·뇌혈관 질환 발병 가능성을 높일 뿐 아니라 증상을 악화시키는 주원인이 된다. 또한 낮은 기온에서는 혈소판이 활성화되어 혈전 발생 위험이 커지므로 고령자나 고혈압, 당뇨와 같은 만성질환이 있는 환자들은 겨울철에 더욱 주의해야 한다.

겨울철에는 잠자리에서 일어나기 전 가벼운 스트레칭으로 몸을 깨우고, 외출 시에는 외투를 충분히 갖춰 입어 보온에 신경 써야 한다. 실내온도는 18~20도 정도로 적정하게 유지하는 것이 좋다. 보온은 단순히 추위를 막는 것을 넘어 혈관을 보호하는 기본적인 건강관리 방법이다. 사우나나 찜질방 이용에도 주의가 필요하다. 너무 뜨거운 사우나나 찜질방을 장시간 이용하는 습관은 자제해야 하며, 특히 이용 직후 갑작스럽게 찬 공기에 노출되면 급격한 혈압 변동과 혈관 수축을 유발할 수 있으므로 주의가 필요하다.

추운 날씨 탓에 활동량이 줄어들기 쉽지만, 규칙적인 운동은 심·뇌혈관 건강을 지키는 핵심 요소다. 다만 무리한 운동은 오히려 위험할 수 있으므로 운동 전 충분한 준비운동으로 체온을 올리고, 운동 중 가슴 답답함이나 어지럼증이 느껴진다면 즉시 중단해야 한다.

식습관 관리 또한 놓쳐서는 안 된다. 국물 요리나 짠 음식을 자주 섭취하면 체내 염분 저류로 혈압 상승에 영향을 주어 겨울철 심·뇌혈관 질환 발생 위험을 높일 수 있다. 국물 요리나 짠 음식들은 줄이고 채소와 과일, 생선 등 혈관 건강에 도움이 되는 식품을 균형 있게 섭취하는 것이 바람직하다.

가슴을 짓누르는 통증이나 갑작스러운 호흡곤란, 한쪽 팔다리의 마비, 말이 어눌해지는 증상, 심한 어지럼증 등은 심근경색이나 뇌졸중의 대표적인 경고 신호다. 고령자나 만성질환자들은 평소 질환 관리뿐만 아니라 운동, 식습관 조절 등 생활습관 관리에도 더욱 유의해야 하며, 뇌졸중과 심근경색증은 골든타임이 중요한 만큼 의심 증상이 나타나면 지체하지 말고 즉시 병원을 찾아야 한다.

김승현 순천향대 서울병원 심장내과 교수

김승현 순천향대 서울병원 심장내과 교수

