기름지고 단 음식 그만! 장내 미생물 불균형 땐 비만·당뇨·우울감까지

장은 음식물의 소화와 흡수뿐 아니라 체내 면역 기능과 염증반응 조절에도 관여하는 중요한 기관이다. 특히 장내 미생물의 균형이 이 과정에서 필수적인 역할을 담당하므로 유익균의 비율을 높게 유지해야 건강 관리에 도움이 된다.



장의 점막은 신체에서 가장 큰 면역 기관이다. 전체 림프구의 70~75%가 이곳에 집중돼 있어 외부에서 들어오는 항원에 대한 방어와 면역반응을 조절하는 동시에 장내 미생물과도 긴밀하게 상호작용하며 면역계의 균형을 유지한다. 단쇄지방산, 2차 담즙산 등 장내 미생물이 생성하는 대사산물은 면역세포에 신호를 전달해 염증반응을 억제하고, 병원체가 침입할 경우 효과적인 면역반응이 일어나도록 조절할 수 있다. 또한 유익한 장내 미생물은 암 유발 위험을 높이는 등 부정적인 영향을 미치는 유전자의 발현이 억제되도록 조절하는 과정에 도움을 주기도 한다.



오신주 경희대병원 소화기내과 교수는 “장내 미생물의 다양성이 높을수록 염증반응 억제와 대사 기능이 안정적으로 유지되는데, 유해균과 유익균 간의 균형 또한 중요하다”며 “장내 미생물의 불균형은 유익균의 장 점막 방어 기능을 약화시켜 면역 조절 이상으로 이어질 수 있다”고 말했다.



장내 미생물 불균형은 비만·당뇨·고혈압 같은 대사성 질환의 위험을 높일 뿐 아니라, 세로토닌 생성을 억제해 우울감과 불안, 수면장애 등 정신건강 문제로까지 이어질 수 있다. 염증성 장질환과 같은 자가면역 질환의 발병 요인으로도 작용할 수 있다. 오 교수는 “만성적 설사나 복통이 반복된다면 소화 불편이나 긴장성 증상으로 넘기기보다 장내 환경과 면역 균형이 변화했을 가능성을 생각해봐야 한다”고 설명했다.



장 건강 유지를 위해서는 평소 식습관과 생활리듬을 점검하는 것이 중요하다. 포화지방과 붉은 고기, 정제당, 인공감미료, 초가공식품 위주의 식단은 장내 미생물 불균형을 유발하고 장 점막 장벽을 약화시킬 수 있어 주의가 필요하다. 항생제 오남용 또한 장내 미생물의 다양성을 감소시키고 경우에 따라 유해균이 항생제 내성을 갖게 하는 등 위험을 높이므로 피해야 한다. 스트레스도 장 점막을 파괴하는 등 상태를 악화시켜 면역계의 기능 저하와 신경전달물질의 결핍을 유발할 수 있으므로 관리할 필요가 있다.



시중에 판매 중인 다양한 보충제(프로바이오틱스)는 개인마다 장내 미생물 환경이 다른 만큼 효과도 제각각일 수 있다. 장내 미생물 환경이 안정적이라면 별도로 보충제를 이용하는 대신 유익균의 먹이가 되는 식이섬유 등을 충분히 섭취하면서 유해균 비율을 높이는 식단을 피하면 된다.



오 교수는 “과일과 채소, 식이섬유, 견과류, 오메가3 지방산이 풍부한 지중해식 식단은 장내 미생물 다양성을 개선하고, 항염증성 면역반응을 촉진해 장 염증 완화에 도움이 된다”며 “여기에 걷기나 달리기 등 규칙적인 유산소 운동을 병행하면 장 운동과 대사 기능 개선 효과를 기대할 수 있다”고 조언했다.

