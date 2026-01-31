이 대통령 “부동산 정상화, 5천피·계곡정비보다 훨씬 쉽고 중요해”

“표 계산 없이 비난 감수만 하면 될 일”

이재명 대통령이 31일 “부동산 정상화는 5천피, 계곡정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 이같이 밝히며 “기회가 있을 때 잡으시기 바란다. 이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것”이라고 썼다.

이 대통령은 이날도 엑스에 언론 기사 링크를 공유하며 부동산 시장 정상화에 대한 정부의 강력한 의지를 재차 피력했다.

이 대통령이 공유한 보도는 ‘“결국 급매 나왔네” 집주인들 백기 들었나…서울 아파트값 급브레이크’라는 제목의 기사였다. 정부의 부동산 세제 개편 검토 언급 이후 매도 물량이 나오면서 가격 상승 흐름이 주춤해졌다는 내용의 보도였다.

이 대통령은 이날 엑스에 <비정상의 정상화, 부동산 투기는 실패할 것 같나요?>라는 제목의 게시글에서 ‘불법계곡 정상화=계곡정비 완료’, ‘불법 부정 판치던 주식시장 정상화=5천피 개막’이라고 쓴 뒤 “망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같으냐. 표 계산 없이 국민을 믿고 비난 감수만 하면 될 일”이라고 썼다.

이 대통령이 경기지사 재임 당시 계곡 인근 불법시설을 정리한 것과 최근 코스피 5000 달성 등을 언급하며 부동산 시장도 이 사안들과 마찬가지로 정상화하겠다는 의지를 강조한 것으로 해석된다.