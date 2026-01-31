창간 80주년 경향신문

이 대통령 “부동산 정상화, 5천피·계곡정비보다 훨씬 쉽고 중요해”

경향신문

본문 요약

이재명 대통령이 31일 "부동산 정상화는 5천피, 계곡정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 <비정상의 정상화, 부동산 투기는 실패할 것 같나요?>라는 제목의 게시글에서 '불법계곡 정상화=계곡정비 완료', '불법 부정 판치던 주식시장 정상화=5천피 개막'이라고 쓴 뒤 "망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같으냐. 표 계산 없이 국민을 믿고 비난 감수만 하면 될 일"이라고 썼다.

이 대통령이 경기지사 재임 당시 계곡 인근 불법시설을 정리한 것과 최근 코스피 5000 달성 등을 언급하며 부동산 시장도 이 사안들과 마찬가지로 정상화하겠다는 의지를 강조한 것으로 해석된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

이 대통령 “부동산 정상화, 5천피·계곡정비보다 훨씬 쉽고 중요해”

입력 2026.01.31 09:23

  • 정환보 기자

“표 계산 없이 비난 감수만 하면 될 일”

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 31일 “부동산 정상화는 5천피, 계곡정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 이같이 밝히며 “기회가 있을 때 잡으시기 바란다. 이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것”이라고 썼다.

이 대통령은 이날도 엑스에 언론 기사 링크를 공유하며 부동산 시장 정상화에 대한 정부의 강력한 의지를 재차 피력했다.

이 대통령이 공유한 보도는 ‘“결국 급매 나왔네” 집주인들 백기 들었나…서울 아파트값 급브레이크’라는 제목의 기사였다. 정부의 부동산 세제 개편 검토 언급 이후 매도 물량이 나오면서 가격 상승 흐름이 주춤해졌다는 내용의 보도였다.

이 대통령은 이날 엑스에 <비정상의 정상화, 부동산 투기는 실패할 것 같나요?>라는 제목의 게시글에서 ‘불법계곡 정상화=계곡정비 완료’, ‘불법 부정 판치던 주식시장 정상화=5천피 개막’이라고 쓴 뒤 “망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같으냐. 표 계산 없이 국민을 믿고 비난 감수만 하면 될 일”이라고 썼다.

이 대통령이 경기지사 재임 당시 계곡 인근 불법시설을 정리한 것과 최근 코스피 5000 달성 등을 언급하며 부동산 시장도 이 사안들과 마찬가지로 정상화하겠다는 의지를 강조한 것으로 해석된다.

