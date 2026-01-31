창간 80주년 경향신문

인천 강화군서 구제역 확인…“축산차량 48시간 이동 중지”

경향신문

본문 요약

31일 인천 강화군에 있는 소 사육 농장에서 구제역 발생이 확인됐다.

국내에서는 9개월 만에 발생한 구제역이다.

구제역 중앙사고수습본부는 이날 "인천 강화군 소재 소 사육 농장에서 구제역 발생이 확인됐다"고 밝혔다.

인천 강화군서 구제역 확인…"축산차량 48시간 이동 중지"

입력 2026.01.31 09:35

수정 2026.01.31 09:58

  • 정환보 기자

국내서 9개월 만에 발생…해당 소 사육 농장 살처분

김 총리 “방역조치 추진” 긴급지시

인천 강화군서 구제역 확인…“축산차량 48시간 이동 중지”

31일 인천 강화군에 있는 소 사육 농장에서 구제역 발생이 확인됐다. 국내에서는 9개월 만에 발생한 구제역이다.

구제역 중앙사고수습본부는 이날 “인천 강화군 소재 소 사육 농장에서 구제역 발생이 확인됐다”고 밝혔다. 중수본은 인천과 경기 김포시의 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘심각’으로 격상하고, 그 외 지역은 ‘주의’ 단계로 높였다. 해당 농장에서 사육 중인 소 246마리는 긴급행동지침(SOP)에 따라 살처분할 계획이다.

구제역은 소, 돼지, 양, 염소 등 우제류(발굽이 둘로 갈라진 동물)에 감염되는 질병으로 전염성이 매우 강한 1종 가축전염병이다.

중수본은 농장 간 수평 전파를 막기 위해 인천과 경기의 우제류 농장과 축산 관계시설 종사자, 차량에 대해 48시간 일시이동중지 명령을 내렸으며 시설과 차량에 대한 일제 소독·세척을 진행한다. 구제역 발생은 지난해 4월 이후 처음이다.

김민석 국무총리는 이날 구제역 발생 상황을 보고받고 “농림축산식품부는 발생 농장 출입 통제, 살처분, 일시 이동중지 및 집중소독 등 긴급행동지침(SOP)에 따른 방역 조치를 차질 없이 추진하라”면서 “관계 부처, 지방정부, 관계기관은 신속한 살처분, 정밀검사, 집중소독 등 방역 조치 이행에 적극 협조하라”고 지시했다.

