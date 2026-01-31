고 이해찬 전 총리 영결식 엄수…눈물 훔친 이 대통령

고 이해찬 전 국무총리의 발인과 영결식이 31일 엄수됐다. 이날은 고 이해찬 제36대 국무총리 사회장으로 지난 27일부터 5일 동안 진행된 장례식의 마지막날이다.

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사도 이날 오전 국회 의원회관에서 열린 영결식에 참석했다.

이 대통령과 김 여사는 검은색 정장 차림으로 근조 리본을 가슴에 달고 영결식을 찾아 침통한 표정으로 고인의 마지막 가는 길을 지켜봤다. 이 대통령은 조정식 대통령 정무특보가 낭독하는 고인의 약력을 들으면서 손수건으로 눈물을 훔치기도 했다.

앞서 이 전 총리의 발인은 이날 오전 6시30분 서울대병원 장례식장에서 유족과 정계 인사 30여명이 참석한 가운데 진행됐다.

발인이 시작되자 군 의장대는 고인의 영정과 이 대통령이 추서한 국민훈장 무궁화장을 차례로 들고 장례식장을 나섰다. 군 의장대는 태극기 관이 덮인 고인의 관을 장례식장 외부에 대기 중이던 운구 차량으로 옮겼고, 유족들과 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표 등이 뒤를 따랐다. 한병도 민주당 원내대표, 추미애·김태년·김영배·한민수 의원, 윤호중 행정안전부 장관, 권오을 국가보훈부 장관, 조국 조국혁신당 대표 등도 운구 차량 앞에서 대기하며 운구를 지켜봤다.

고인이 수석부의장직으로 마지막 공직을 지낸 민주평통에서는 노제가 치러졌다. 이 전 총리가 생전 업무를 보던 민주평통 내 집무실과 대회의실 등을 다녀온 뒤 운구차량은 서울 영등포구 민주당사로 향했다. 유족들은 민주당사 9층 당대표 집무실과 2층 당대표실을 마지막으로 돌아본 뒤 국회의원회관으로 이동했다.

국회 의원회관에서 고인의 영결식이 치러진 뒤에는 서울 서초동 서울추모공원에서 화장이 진행된다. 고인은 세종시 은하수공원에 안장될 예정이다.