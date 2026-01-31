‘나홀로 집에’ 엄마 캐서린 오하라 별세

‘케빈’역 매컬리 컬킨 “시간 더 있을 줄 알았는데…”

에미상 여우주연상 수상 배우 캐서린 오하라가 미국 로스앤젤레스 자택에서 30일(현지시간) 별세했다. 향년 71세.

오하라는 영화 <나홀로 집에> 시리즈에서 주인공 케빈의 엄마 역할로 대중적으로 널리 알려진 인물이다.

AP통신은 오하라가 이날 로스앤젤레스 자택에서 투병 끝에 숨을 거뒀다고 소속사 CAA가 밝혔다고 보도했다. 구체적인 병명은 알리지 않았다.

캐나다 출신의 오하라는 1970년대 토론토 코미디 극단 ‘세컨드 시티’에서 연기 생활을 시작했다. 미국 할리우드에 진출해 팀 버튼 감독의 <비틀쥬스>(1988) 등을 통해 이름을 알렸다. 1990년 개봉한 영화 <나홀로 집에>에서 크리스마스 시즌에 아들 케빈을 두고 여행을 떠났다는 사실을 뒤늦게 깨닫고 필사적으로 집으로 돌아가려하는 엄마 역할을 맡아 대중적 인지도를 높였다.

별세 소식을 들은 동료 배우들의 추모도 이어졌다. <나홀로 집에> 케빈 역을 맡은 매컬리 컬킨은 인스타그램에 “엄마, 우리에게 시간이 더 있는 줄 알았어요”라며 “의자에 나란히 앉아 이야기를 더 많이 나누고 싶었어요. 사랑해요. 다시 만나요”라는 추모의 글을 올렸다.

영화 <제2의 연인>(원제 Heartburn)에 함께 출연한 배우 메릴 스트리프는 별도의 추도사 성명을 통해 “캐서린 오하라는 그가 연기했던 괴짜 역할에 대한 기지 넘치는 연민을 통해 세상에 사랑과 빛을 가져다줬다”면서 “가족과 친구들, 그리고 그가 친구처럼 대한 관객에게는 참으로 큰 상실”이라고 밝혔다.