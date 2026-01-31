창간 80주년 경향신문

고 이해찬 전 국무총리 영결식 눈물 속 엄수 [현장화보]

경향신문

고 이해찬 전 국무총리의 영결식이 31일 오전 9시 국회 의원회관 대회의실에서 엄수됐다.

조승래 더불어민주당 사무총장이 고인의 영정을 들고 현 당대표 집무실과 과거 이해찬 전 총리의 당대표 시절 집무실, 당원존을 차례로 둘러봤다.

민주당 당사 노제에는 정 대표와 한병도 원내대표를 포함한 의원 50여명이 참석했다.

입력 2026.01.31 11:46

  • 권도현 기자

입력 2026.01.31 11:46

  • 권도현 기자

31일 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 참석자들이 묵념을 하고 있다.

31일 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 참석자들이 묵념을 하고 있다.

고(故) 이해찬 전 국무총리의 영결식이 31일 오전 9시 국회 의원회관 대회의실에서 엄수됐다.

영결식에는 이재명 대통령과 김혜경 여사, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 노무현 전 대통령 배우자 권양숙 여사가 유족과 함께 자리했다. 이 대통령과 부인 김혜경 여사는 검은 정장을 입고 근조 리본을 가슴에 달고서 자리를 지켰다.

31일 오전 고(故) 이해찬 전 국무총리의 영정이 국회 의원회관으로 들어서고 있다.

31일 오전 고(故) 이해찬 전 총리의 영정이 국회 의원회관으로 들어서고 있다.

31일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 고 이해찬 전 국무총리 영결식에서 고인의 영정사진과 유가족이 식장으로 들어가고 있다.

31일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 고 이해찬 전 국무총리 영결식에서 고인의 영정사진과 유가족이 식장으로 들어가고 있다.

더불어민주당에서는 정청래 대표, 한병도 원내대표, 조승래 사무총장, 박수현 수석대변인과 최고위원 등 지도부와 박지원·김주영·안도걸·문정복·한준호 의원 등이 참석했다.

국민의힘 소속인 주호영 국회부의장, 조국혁신당 조국 대표, 진보당 김재연 상임대표, 사회민주당 한창민 대표, 기본소득당 용혜인 대표 등 야권 인사들도 함께했다.

이재명 대통령이 31일 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 훔치고 있다.

이재명 대통령이 31일 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 훔치고 있다.

이재명 대통령, 김혜경 여사가 31일 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 훔치고 있다.

이재명 대통령, 김혜경 여사가 31일 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 훔치고 있다.

이재명 대통령 내외, 권양숙 여사, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리 등 참석자들이 31일 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 묵념을 하고 있다.

이재명 대통령 내외, 권양숙 여사, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리 등 참석자들이 31일 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 묵념을 하고 있다.

영결식에서는 이 전 총리의 장례위원회 상임집행위원장을 맡은 조정식 대통령실 정무특보의 약력 보고로 시작됐다. 이어 김민석 총리가 조사를 하고, 우원식 의장, 정청래 대표, 백낙청 서울대 명예교수, 한명숙 전 국무총리가 각각 추도사를 했다.

이해찬 전 국무총리의 영결식이 열린 31일 오전 국회 의원회관에서 운구행렬이 영결식장을 나서고 있다.

이해찬 전 국무총리의 영결식이 열린 31일 오전 국회 의원회관에서 운구행렬이 영결식장을 나서고 있다.

31일 오전 고(故) 이해찬 전 국무총리의 영정이 국회 의원회관을 나서고 있다.

31일 오전 고(故) 이해찬 전 국무총리의 영정이 국회 의원회관을 나서고 있다.

이 대통령은 김 총리가 울먹이며 낭독한 조사를 애통한 표정으로 들었고, 김 여사는 여러 차례 손수건으로 눈가를 닦아냈다. 우원식 국회의장과 더불어민주당 정청래 대표 등이 추도사를 읽는 동안 이 대통령은 두 손을 앞으로 모아 깍지를 끼고 고개를 숙인 채 생각에 잠긴 듯한 모습을 보였다.

31일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 엄수된 고 이해찬 전 총리 노제에서 조승래 더불어민주당 사무총장이 영정을 들고 당사로 들어서고 있다.

31일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 엄수된 고 이해찬 전 총리 노제에서 조승래 더불어민주당 사무총장이 영정을 들고 당사로 들어서고 있다.

고 이해찬 전 총리의 영정이 31일 서울 영등포구 더불어민주당 옛 당대표 집무실에 들어서고 있다.

고 이해찬 전 총리의 영정이 31일 서울 영등포구 더불어민주당 옛 당대표 집무실에 들어서고 있다.

고 이해찬 전 총리의 영정이 31일 서울 영등포구 더불어민주당 당대표 집무실에 들어서고 있다.

고 이해찬 전 총리의 영정이 31일 서울 영등포구 더불어민주당 당대표 집무실에 들어서고 있다.

고 이해찬 전 총리의 영정이 31일 서울 영등포구 더불어민주당 당사를 나서고 있다.

고 이해찬 전 총리의 영정이 31일 서울 영등포구 더불어민주당 당사를 나서고 있다.

영결식은 고인의 일생이 담긴 추모 영상 상영에 이어 헌화를 끝으로 종료됐다. 이에 앞서 발인식이 서울대병원 장례식장에서 엄수됐으며, 민주평화통일자문회의 사무실과 더불어민주당 당사에서는 노제를 지냈다. 조승래 더불어민주당 사무총장이 고인의 영정을 들고 현 당대표 집무실과 과거 이해찬 전 총리의 당대표 시절 집무실, 당원존을 차례로 둘러봤다. 민주당 당사 노제에는 정 대표와 한병도 원내대표를 포함한 의원 50여명이 참석했다.

고인은 서초동 서울추모공원에서 화장된 뒤 세종시 은하수공원에 안장된다.

고(故) 이해찬 제36대 국무총리 사회장 영결식이 엄수된 31일 오전 영결식을 마친 고인의 운구행렬이 국회의사당을 나서고 있다.

고(故) 이해찬 제36대 국무총리 사회장 영결식이 엄수된 31일 오전 영결식을 마친 고인의 운구행렬이 국회의사당을 나서고 있다.

