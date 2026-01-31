창간 80주년 경향신문

정청래 대표측 "밀약·나눠먹기 텔레그램 부적절…당원이 합당 말라면 못하는 것"

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표 측이 조국혁신당과의 합당 제안에 대해 반발하는 의원들을 향한 견제에 나섰다.

박 수석대변인은 이른바 '밀약' 여부에 대해 "합당 주체인 양당 간 논의 절차는 전혀 진행된 바가 없다"면서 "정 대표의 발표는 합당 완료 선언이 아니라 제안이며 이제 시작"이라며 부인했다.

박 수석대변인은 "당원의 결정이, 당원의 명령이 있지도 않은 상황에서 양당의 합당 절차들이 거론되는 것은 매우 부적절한 일"이라며 "당의 주인인 당원이 하라고 하면 하는 것이고, 하지 말라고 하면 하지 못하는 것"이라고 말했다.

정청래 대표측 “밀약·나눠먹기 텔레그램 부적절…당원이 합당 말라면 못하는 것”

입력 2026.01.31 13:14

  • 정환보 기자

더불어민주당의 한 의원이 29일 국회 본회의장에서 조국혁신당과 합당에 대해 한 국무위원과 텔레그램 대화를 하고 있다. 뉴시스 제공

정청래 더불어민주당 대표 측이 조국혁신당과의 합당 제안에 대해 반발하는 의원들을 향한 견제에 나섰다. 고 이해찬 전 총리 사회장으로 인해 잠시 수면 아래로 가라앉은 듯 보였던 민주당-혁신당 합당 논의를 둘러싼 여당 내부 갈등이 다시 부상하는 모양새다.

앞서 뉴시스는 지난 29일 국회 본회의 도중 양당 합당 논의와 관련해 한 국무위원이 민주당 의원에게 텔레그램을 통해 “밀약? 타격 소재 / 밀약 여부 밝혀야 / 당명 변경불가 / 나눠먹기 불가”라고 보낸 메시지를 포착해 보도했다.

박수현 민주당 수석대변인은 31일 고 이 전 총리 영결식 직후 국회에서 기자들과 만나 해당 텔레그램 메시지에 대해 “민생이 처리되는 국회 본회의장에서 적절치 않은 모습이 보인 것에 대해 죄송하게 생각한다”면서 “국민에게 송구스러운 모습”이라고 말했다.

박 수석대변인은 이른바 ‘밀약’ 여부에 대해 “합당 주체인 양당 간 논의 절차는 전혀 진행된 바가 없다”면서 “정 대표의 발표는 합당 완료 선언이 아니라 제안이며 이제 시작”이라며 부인했다.

박 수석대변인은 “당원의 결정이, 당원의 명령이 있지도 않은 상황에서 양당의 합당 절차들이 거론되는 것은 매우 부적절한 일”이라며 “당의 주인인 당원이 하라고 하면 하는 것이고, 하지 말라고 하면 하지 못하는 것”이라고 말했다.

앞서 김민석 국무총리는 지난 27일 양당 합당 논의와 관련해 “이 시점에 그런 방식으로 제기돼 논란이 되고 있지 않나”라고 한 바 있다. 김 총리는 삼프로TV 인터뷰에서 이같이 밝히면서 “추진 방식이나 시기가 실제로 잘 결과를 만들어내는 것이었냐에 대해 여러 의견이 있는 상태”라고 했다.

김 총리는 인터뷰에서 차기 민주당 당대표 후보로 본인이 거론되는 데 대해 “민주당의 당 대표는 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 당연히 로망은 있다”고 했다.

