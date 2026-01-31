충북 음성 공장 화재 21시간 만 완진…폭탄 맞은 듯한 현장

충북 음성군 맹동면 두성리의 한 생활용품 제조공장에서 지난 30일 오후 발생한 화재가 21시간여 만에 진화됐다. 화재 발생 직후 실종된 외국인 직원 2명 가운데 1명은 숨진 채 발견됐다.

충북소방본부는 31일 “낮 12시 8분을 기해 완진을 선언하고 대응 2단계를 1단계 낮춘다”고 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 전날 오후 2시 55분쯤 물티슈와 기저귀 등을 생산하는 해당 공장에서 화재가 발생하자 현장 근무자 83명 중 81명은 대피했다. 하지만 20대 네팔 국적 직원과 50대 카자흐스탄 국적 직원 등 2명의 소재가 파악되지 않았고, 불길이 어느 정도 잡힌 뒤 수색작업이 시작됐다. 이후 이날 0시 39분쯤 공장 건물 2층 계단 부근에서 1명이 숨진 채 발견됐다. 소방당국은 불에 탄 시신을 음성 금왕장례식장으로 옮겼고, 경찰은 국립과학수사연구원에 신원 확인을 의뢰했다.

화재에 따른 과열로 공장 철골 구조물과 건물 일부가 붕괴했으며 소방당국은 구조물 추가 붕괴 우려로 야간 진화와 인명 수색에 어려움을 겪었다. 건물 구조상 물을 뿌리기 어려운 지점이 있어 포크레인 등 중장비로 원자재와 잔해를 걷어내기도 했다.

밤새 진화 작업이 벌어진 현장은 폭탄을 맞은 듯 처참했다고 연합뉴스는 전했다. 불에 녹아 찢긴 외장 패널이 너덜너덜 매달린 채 철골 골조가 드러났고, 일부 공장은 철골이 엿가락처럼 완전히 휘어져 있었다. 주저앉은 지붕 틈으로 내부가 훤히 들여다보였고, 검게 그을린 창문들도 깨져 있었따.

소방당국 관계자는 “완진이 이뤄졌기 때문에 나머지 실종자에 대한 수색에 집중할 계획”이라고 말했다.

소방당국은 공장이 샌드위치 패널 구조인 데다 내부에 가연성 물질인 펄프가 있어 불길이 급격히 확산한 것으로 보고 회사를 상대로 화재 원인 등을 조사할 방침이다.