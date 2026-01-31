북 김정은 ‘독자 우상화’ 가속하나…내달 김정일 생일 경축 행사 발표에 ‘광명성절’ 표현 빠져

‘2.26 경축 인민 예술축전’ 이름 사용 최고지도자 ’신비화’ 자제 분석도

북한이 김정일 국방위원장의 생일 84주년을 기념하는 예술 축제를 개최한다고 밝혔다.

북한 노동신문과 조선중앙통신은 “제3차 2·16경축 인민예술축전이 수도 평양과 각지에서 뜻깊게 진행되게 된다”고 31일 보도했다.

김정일 생일을 축하하는 이 행사는 2022년부터 2년에 한 번씩 열리고 있다. 다만 앞서 두 차례 모두 행사 이름이 ‘광명성절 경축 인민예술축전’이었던 것과 달리 이번에는 ‘2.26 경축 인민 예술축전’이라는 이름을 사용해 주목되고 있다.

북한은 김일성·김정일 부자의 생일을 ‘태양절’과 ‘광명성절’로 칭하며 민족 최대 명절로 여겨왔지만, 최근 들어 이러한 표현을 사용하는 빈도가 눈에 띄게 줄었다. 2024년 4월 북한 공식 매체는 김일성 생일을 ‘4.15’로 부르며 태양절 명칭을 사실상 대체했다.

통일부는 북한의 이 같은 추세에 대해 김정은 국무위원장이 독자 우상화를 가속화 하는 동시에 최고지도자 ’신비화’를 자제하는 것으로 분석한 바 있다.