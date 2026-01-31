민주당, ‘따릉이’ 개인정보 유출 의혹에 “서울시, 시민 정보 관리 이 정도인가”

더불어민주당이 31일 서울시 공공자전거 ‘따릉이’의 회원 정보 수백만 건이 유출된 정황과 관련해 “서울시의 개인정보 관리 체계 전반에 심각한 물음을 던지고 있다”고 비판했다.

김지호 더불어민주당 대변인은 이날 논평을 통해 “서울시, 시민 개인정보 관리 이 정도인가”라며 이같이 비판했다.

김 대변인은 “관리 주체가 유출 의심 정황을 통보받고도 즉각적인 대응보다 시간을 흘려보냈다는 점은 납득하기 어렵다”면서 “누적 이용자 500만 명이 넘는 공공 플랫폼에서 시민 정보 보호보다 행정 절차가 우선된 것 아니냐는 비판을 피하기 어렵다”고 지적했다.

김 대변인은 “법적 신고 기한을 지켰다는 해명만으로 책임이 면제될 순 없다”며 “개인정보 보호는 최소 기준을 맞추는 문제가 아니라, 유출 가능성이 확인되는 즉시 시민에게 알리고 피해를 예방하는 적극적 조치가 핵심”이라고 했다.

앞서 서울시설공단은 서울경찰청 사이버수사대로부터 따릉이 회원 정보 유출이 의심되는 정황을 전달받았다고 전날 밝혔다.

따릉이 누적 회원 가입자수는 지난해 말 기준 506만명이 넘는다. 유출 규모와 범위, 이로 인한 2차 피해 여부 등은 현재 경찰 수사가 진행 중이다.

서울시설공단에 따르면 경찰은 사이버수사 중 회원정보 유출 혐의를 발견해 지난 27일 공단에 관련 사실을 통보했다.

공단은 피해 인지 후 72시간 이내에 신고해야 하는 법령상 절차에 따라 이날 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원 등 관계기관에 신고했다고 밝혔다.