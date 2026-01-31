제주 서귀포 동쪽 바다서 규모 2.0 지진

31일 오후 4시36분에 제주 서귀포시에서 떨어진 동쪽 해역에서 규모 2.0의 지진이 발생했다.

기상청은 이날 제주 서귀포시 동쪽 76km 해역에서 이 같은 규모의 지진이 발생했다고 밝혔다. 진앙은 북위 33.25도, 동경 127.38도로 파악됐다.

기상청은 “지진의 규모가 작고 해역에서 발생해 피해는 없을 것으로 보인다”고 밝혔다.

이번 지진까지 올해 한국에서는 규모 2.0 이상 지진이 6차례 이상 발생했다.