김정관 장관 “대미투자법 입법 지연 충분히 설명, 미국 오해 해소됐다 생각”…관세 협의 후 귀국

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 재인상 압박에 대응하기 위해 미국을 찾았던 김정관 산업통상부 장관이 31일 “미국에 우리 상황을 충분히 설명했다”며 “어떤 불필요한 오해는 해소됐다고 생각한다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 미국 출장을 마친 뒤 인천국제공항에서 취재진과 만나 “한국 정부가 관세 협상에 대해 이행 안 하려고 하거나 지연할 의도가 전혀 없다는 점을 충분히 얘기했다”며 “그런 부분에서 상호 간 이해는 깊어지고, 불필요한 오해는 해소됐다고 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 26일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 한국의 대미투자특별법 입법 지연을 이유로 한국산 제품에 대한 상호관세를 15%에서 한·미 무역 합의 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 언급했다.

김 장관은 관세 협의를 위해 지난 28일 저녁 미국으로 급파됐다. 김 장관은 워싱턴 DC에서 하워드 러트닉 미 상무부 장관을 2차례 만나 한국 측의 입장을 설명하는데 주력했다.

김 장관은 이날 “(미국 측이) 한국의 진전 상황에 대해 지금 특별법안이 국회에서 계속 계류 중이다 보니, 그런 부분에 대해 굉장히 아쉬워하는 부분들이 있었다”며 “국회 관련 상황은 특별법안이 지난해 11월에 제출돼 12월은 주로 예산 (논의가 이뤄졌고), 올해 1월 같은 경우는 기획예산처 장관 후보자 청문회를 거치며 특별법안을 논의할 여유가 없었다는 것을 충분히 설명했다”고 말했다.

김 장관은 이어 “앞으로는 특별법안이 굉장히 빠른 속도로 진행돼 미국 쪽과 이해를 같이 하겠다는 이야기를 했다”며 “여기서 끝나는 게 아니라 저희가 나름대로 생각한 걸 내부 토론을 거쳐 조만간 한국에서 화상 회의를 할 예정”이라고 말했다.

김 장관은 ‘대미투자특별법 입법 전에라도 투자 속도를 내기 위해 프로젝트에 대한 예비 검토 계획이 있는지’에 대한 질문에는 “따로 특별하게 지침을 받은 건 없다”며 “좀 더 상의해봐야 할 것 같다”고 말했다. 이어 ‘러트닉 장관과 온라인플랫폼법이나 쿠팡과 관련해 대화했는지’를 묻는 질문에는 “그런 논의는 단 한번도 나오지 않았다. 그게 관세에 영향을 미칠만한 건 아니라고 판단한 것 같다”고 했다.