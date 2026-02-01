잊힌 자생식물, 다시 식탁에 올려야 하는 이유

과거 식용으로 널리 활용했지만, 오늘날 식탁에 거의 오르지 않는 자생식물들이 꽤 있다. 먹거리가 풍족해진 현대 사회에서는 영양적 가치나 기능성보다 ‘맛’ 중심으로 소비가 이뤄지면서 이러한 식물들이 자연스럽게 식탁에서 멀어진 결과다.

필자가 이끄는 연구팀은 지난 20여년간 자생식물의 기능성을 발굴하기 위한 연구를 지속해왔다. 그 과정에서 유용한 식물 자원을 확인했다. 하지만 충분히 안정화되지 않은 재배 기술과 막대한 임상시험 비용 때문에 의약품·건강기능식품으로 실용화하지 못한 것이 많다. 이에 연구 결과를 공유함으로써, 자생식물을 일상적 먹거리로 활용할 수 있도록 돕고자 한다. 필자가 소개하려는 것은 바로 ‘고광나무 잎’이다.

고광나무는 밤에도 빛나는 듯한 꽃에서 이름이 유래했다는 설이 있다. 잎에서 오이 향이 난다고 해 ‘오이나무’로도 불린다. 한방에서는 고광나무의 꽃과 덜 익은 열매를 ‘동북산매화’라는 약재명으로 부르며 신경통과 근육통 완화, 이뇨 작용을 돕는 데 전통적으로 활용해왔다. 고광나무 잎은 식품의약품안전처에 식품 원재료로 등록돼 있다.

최근에는 한국에 자생하는 고광나무 대부분이 ‘얇은잎고광나무’로 밝혀졌는데, 이 때문에 예로부터 먹어온 고광나무 또한 이를 가리켰을 가능성이 높다고 여겨진다. 전해지는 기록에 따르면 4~5월 사이 새순과 어린잎을 데친 뒤 간장, 기름, 마늘, 깨소금 등을 넣어 무쳐 먹었다고 한다.

고광나무 잎 효능을 연구한 결과, 비만과 고지혈증, 지방간, 통풍 등에서 유의미한 개선 효과가 있음이 확인됐다. 고지방 사료를 먹인 생쥐에게 고광나무 잎 추출물을 투여했을 때 체중 증가가 억제되고 체지방량과 지방세포 크기가 감소하는 경향을 보였다. 간 지방 축적과 혈중 중성지방, 총콜레스테롤 및 저밀도 지질단백질(LDL) 콜레스테롤도 낮아졌다.

지방합성과 관련된 지표 변화와 지방세포 분화 억제 효과도 확인됐다. 통풍을 유도한 동물모델에서는 요산 수치를 낮추는 동시에 염증 관련 지표와 신장 손상을 개선하는 효과가 나타났다.

고광나무 잎과 관련해 특히 주목할 것은 결핵이다. 결핵은 흔히 체감되는 질환은 아니지만 결코 가볍게 볼 대상이 아니다. 고령화와 과로, 무리한 다이어트, 영양 불균형 등으로 면역력이 약해지면 결핵과 관련한 위험이 커질 수 있다. 그런데 결핵균 감염 생쥐에게 고광나무 잎 추출물을 투여했더니 항결핵 효과가 확인됐다.

건강에 유용한 식물들을 건강기능식품이나 의약품으로 제품화하기 위해서는 최소 10억원에서 수천억원의 비용이 소요될 수 있어 개발이 중단되는 경우가 많다. 제품화된다고 해도 소비자는 식물체 자체 가격과 비교해 수백배에서 수천배의 비용을 지불해야 하는 부담이 생긴다.

반면 식물체 자체를 음식으로 섭취할 수 있다면 비교적 부담 없이 이점을 누릴 수 있다. 고광나무 잎 또한 나물로 무치거나 차로 달여 마시는 방식으로 활용할 수 있다. 잊힌 자생식물이 다시 식탁으로 돌아온다면 국민 건강 증진은 물론, 국내 재배 확대를 통한 고부가가치 창출과 수출 기반 마련 등 국가 경제에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.