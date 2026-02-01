창간 80주년 경향신문

아이스크림 1개 결제 안 한 초등생 모자이크 사진 게시···무인점포 업주 항소심서 유죄

아이스크림 1개를 결제하지 않고 가져갔다며 모자이크 처리된 초등학생의 얼굴 사진을 가게에 게시했다 원심에서 무죄를 선고받은 무인점포 업주가 항소심서 유죄를 선고받았다.

1일 법조계에 따르면 인천지법 형사항소5-3부는 아동복지법상 아동학대와 명예훼손 혐의로 기소된 무인점포 업주 A씨에게 무죄를 선고한 원심 판결을 파기하고 벌금 200만원을 선고했다.

A씨는 2023년 4월 23일 인천 한 무인점포에서 초등학생 B군이 아이스크림 1개를 결제하지 않고 가져가자 모자이크 처리된 CCTV 영상 캡처 4장을 가게에 게시해 초등학생인 B군을 정서적으로 학대한 혐의로 기소됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

아이스크림 1개 결제 안 한 초등생 모자이크 사진 게시···무인점포 업주 항소심서 유죄

입력 2026.02.01 09:17

  • 김태희 기자

인천지방법원. 인천지법 제공

인천지방법원. 인천지법 제공

아이스크림 1개를 결제하지 않고 가져갔다며 모자이크 처리된 초등학생의 얼굴 사진을 가게에 게시했다 원심에서 무죄를 선고받은 무인점포 업주가 항소심서 유죄를 선고받았다.

1일 법조계에 따르면 인천지법 형사항소5-3부(재판장 이연경)는 아동복지법상 아동학대와 명예훼손 혐의로 기소된 무인점포 업주 A씨(40대)에게 무죄를 선고한 원심 판결을 파기하고 벌금 200만원을 선고했다.

A씨는 2023년 4월 23일 인천 한 무인점포에서 초등학생 B군이 아이스크림 1개를 결제하지 않고 가져가자 모자이크 처리된 CCTV 영상 캡처 4장을 가게에 게시해 초등학생인 B군을 정서적으로 학대한 혐의로 기소됐다. A씨는 사진과 함께 ‘양심 있는 문화인이 됩시다’라는 문구를 적기도 했다.

B군 부모는 A씨와 여러 차례 통화에도 합의가 되지 않자 같은 해 5월 4일 아이스크림값을 결제했다. 그러나 A씨는 이후 형사미성년자인 B군이 경찰에서 불송치 결정을 받은 뒤에도 같은 해 7월부터 9월까지 재차 같은 사진을 게시했다.

재판부는 매장이 B군의 학교 옆에 위치하고, 모자이크 처리됐더라도 지인이라면 B군을 특정할 수 있었을 것이라고 판단했다. 또 게시된 사진으로 인해 B군이 적응 장애 진단을 받고 불안을 호소하는 등 정신 건강 발달에 큰 영향을 미쳤다고 봤다.

재판부는 “피해 아동이 입은 정신적인 충격의 정도나 명예훼손 정도에 비춰 볼 때 피고인의 책임이 가볍다고 볼 수는 없다”며 “그럼에도 피고인은 행위의 정당성만을 강변하고 아동이 입었을 상처를 진지하게 되돌아보고 있지 않다”고 했다.

다만 “피고인이 무인점포를 운영·관리하면서 겪었을 고충을 감안하면 범행에 이르게 된 경위에 다소 참작할 만한 사정이 있다”며 “게시물에서 다소 우회적인 표현을 사용했고 부족하나마 모자이크 처리를 한 점 등을 고려했다”고 밝혔다.

