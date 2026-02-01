창간 80주년 경향신문

창원시민생활체육관 수영장, ‘깔따구 유충’ 확인···휴장

경향신문

본문 요약

지난달 경남 창원시 성산구 시민생활체육관 수영장에서 발견된 정체불명의 소형 생물이 깔따구 유충인 것으로 확인됐다.

공단은 정체를 알 수 없던 생물이 깔따구 유충으로 확인됨에 따라 수영장 수질관리협의회를 가동해 깔따구 유충 유입 경로를 조사하고 있다.

시설공단은 수질관리 설비 관리상태를 점검하고, 시설 개선 등을 마무리한 뒤 깔따구 유충 발견으로 긴급 휴장한 수영장을 이달 말 재개장할 예정이다.

창원시민생활체육관 수영장, ‘깔따구 유충’ 확인···휴장

입력 2026.02.01 09:48

  김정훈 기자

창원시민생활체육관 휴장 안내. 누리집 갈무리

지난달 경남 창원시 성산구 시민생활체육관 수영장에서 발견된 정체불명의 소형 생물이 깔따구 유충인 것으로 확인됐다.

창원시 산하 창원시설공단은 최근 국립생물자원관에서 이 같은 검사 결과를 받았다고 1일 밝혔다.

공단은 지난달 25일 수영장에서 발견돼 긴급 휴장에 들어갔다. 동시에 소형 생물 정체를 확인하기 위해 국립생물자원관에 검사를 의뢰했다.

공단은 정체를 알 수 없던 생물이 깔따구 유충으로 확인됨에 따라 수영장 수질관리협의회를 가동해 깔따구 유충 유입 경로를 조사하고 있다.

시설공단은 수질관리 설비 관리상태를 점검하고, 시설 개선 등을 마무리한 뒤 깔따구 유충 발견으로 긴급 휴장한 수영장을 이달 말 재개장할 예정이다.

이 수영장은 1월 13일 수질검사에서 이상이 없는 것으로 나타났다.

그러나 지난달 25일 오전 10시 40분쯤 수영장 이용객이 유아용 풀에서 정체를 알 수 없는 소형 생물을 발견했다.

신고를 받은 공단 측은 수영장 수질관리 업무처리 매뉴얼에 따라 이용객을 퇴장 조처하고, 긴급 휴장 결정을 내렸다.

창원시민생활체육관 외에도 2023년과 2024년에는 공단이 관리하는 성산구 창원실내수영장과 진해국민체육센터 수영장 등에서도 깔따구 유충이 발견돼 논란이 일었다.

댓글