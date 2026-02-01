•성순희(향년 86세)씨 별세, 양경모씨 모친상, 양희도 경향신문 편집부 기자 조모상, 김세화 한국경제신문 편집부 기자 시조모상=29일 오후 4시56분, 이대서울병원 장례식장 9호실, 발인 2월1일 오전 8시, 장지 일산 청아공원. (02)6986-4440
오늘의부고-양희도 경향신문 기자 조모상
입력 2026.02.01 09:52
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
