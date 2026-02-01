창간 80주년 경향신문

오세훈 "태릉CC 되면 세운지구도 될 수 있다···이 대통령이 기준 정리해야"

경향신문

본문 요약

오세훈 서울시장이 문화재 가치 훼손을 이유로 종로구 세운지구 개발을 반대하는 정부가 노원구 태릉골프장에 주택 공급을 추진하는 모순을 짚으며 이재명 대통령에게 기준을 정리해 달라고 주문했다.

오세훈 시장은 1일 자신의 페이스북에 '국가유산청과 국토부는 각각 다른 나라 정부입니까'라는 제목의 글을 통해 "지금 국가유산청이 세운지구 개발에 적용하는 잣대를 똑같이 태릉CC에 적용하면 서로 다른 결론이 있을 수 없다"며 이같이 말했다.

국가유산청이 유네스코 세계문화유산인 종묘에서 바라본 경관을 훼손한다는 이유로 세운지구 고층 건물 건설 계획에 반대했는데, 정부의 '1·29 수도권 주택공급 대책'에 세계문화유산인 태릉·강릉에 인접한 태릉CC 개발이 포함된 점을 지적한 것이다.

오세훈 “태릉CC 되면 세운지구도 될 수 있다···이 대통령이 기준 정리해야”

입력 2026.02.01 09:55

수정 2026.02.01 10:00

  • 김은성 기자

1·29 대책 겨냥 SNS서 “이중잣대” 주장

오 시장은 “태릉CC는 13%가 역사문화환경보존지역에 직접 포함되어 있고 세운지구는 그 범위 밖에 있다”며 “세운지구가 안 된다면 태릉CC는 더더욱 안되는 것이다. 반대로 태릉CC가 될 수 있다면, 세운지구 또한 될 수 있다”고 밝혔다.

이어 “그런데도 국가유산청은 보존지역과 뚝 떨어져 있는 세운지구 개발은 반대하면서, 명백히 세계유산 영향 범위에 들어 있는 태릉CC에 대해선 이렇다 할 반대를 하고 있지 않다”며 “대통령과 이 정부가 보이는 행태야말로 모순이고 이중 잣대”라고 비판했다.

오 시장은 “문화유산에 ‘친명’이 있고, ‘반명’이 있을 수는 없는 것 아니겠나”라며 “이번 기회에 이 정부의 기준이 무엇인지 대통령께서 명확히 정리해 주시길 바란다”고 강조했다.

댓글