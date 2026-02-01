나머지 실종자 1명은 어디?···음성 공장 화재 수색작업 난항

1명이 숨지고 1명이 실종된 충북 음성군 맹동면의 생활용품 제조 공장 화재와 관련, 소방당국이 수색작업에 난항을 겪고 있다.

1일 충북소방본부 등에 따르면 지난달 30일 오후 2시 55분쯤 음성군 맹동면의 생활용품 제조 공장에서 발생한 화재로 실종된 외국인 노동자를 찾기 위해 이틀째 수색작업을 진행 중이다.

앞서 지난달 31일 오전 화재가 발생한 공장 A동 2층 계단에서 실종자 2명 중 1명으로 추정되는 시신 1구가 수습됐으나, 나머지 1명의 행방은 찾지 못하고 있다.

소방당국은 조명차와 충청·강원·수도권 구조대 인력을 대거 투입해 인명 수색에 총력을 기울이고 있다. 하지만 방대한 수색면적과 건물 붕괴 위험 등으로 속도를 내지 못하고 있다.

이번 화재로 공장 5개동 중 3개 동이 전소됐다. 피해면적만 2만 4170㎡로 축구장 3개에 해당하는 크기다. 또 공장 내부 잔해물도 구조대 진입을 가로막고 있다.

여기에 3층 규모의 철골 구조물이 장시간 고열에 노출되면서 붕괴위험도 있어 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다.

소방당국 관계자는 “실종자 2명이 다른 외주업체 소속으로 화재 당시 A동에서 함께 일한 것으로 추정돼 A동을 집중적으로 수색하면서 다른 곳도 수색을 병행하고 있다”며 “대원들이 손으로 잔해물을 옮기며 수색하고 있지만 건물 붕괴 가능성 때문에 어려움이 많다”고 말했다.

이번 화재는 지난달 30일 오후 2시 55분쯤 발생했다.

소방당국은 화재 발생 30분 만에 주변 소방력을 총동원하는 ‘대응 2단계’를 발령하하고 인원 619명, 헬기 6대 등 장비 109대와 무인 소방 로봇까지 투입해 화재진화에 나섰다.

소방당국은 화재 발생 21시간만인 지난달 31일 낮 12시 8분 불을 모두 끄고 실종자를 구조하기 위한 수색작업을 진행 중이다.

화재 당시 공장 내에는 총 83명이 근무 중이었으며, 이 중 81명은 긴급 대피했다. 하지만 네팔 국적의 A씨(23)와 카자흐스탄 국적의 B씨(60) 등 2명은 실종됐다.

충북경찰청 중대재해수사팀은 공장 관계자들을 상대로 안전관리 여부 등을 조사할 계획이다.

또 수습된 시신 1구에 대해서는 정확한 신원 확인을 위해 국립과학수사연구원에 DNA 감식을 의뢰한 상태다.

경찰과 소방당국은 수색이 끝나는 대로 합동 감식을 통해 정확한 발화 원인을 파악할 예정이다.