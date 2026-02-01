정부 보이스피싱대응단, 피해 상담 및 신고 전화 ‘1394’ 신설

정부 ‘전기통신금융사기(보이스피싱) 통합대응단’이 1일부터 통합 신고 대표번호로 ‘1394’를 운영한다. 통합대응단은 보이스피싱 문제 해결을 위한 종합 대응 방안을 마련하라는 이재명 대통령의 지시에 따라 지난해 10월15일 출범했다.

통합대응단은 그간 대표번호 1566-1188을 통해 상담·제보를 접수했는데, 민간 전화번호와 유사한 형식이라 스팸 전화 또는 광고성 번호로 오인되거나 번호 자체를 기억하기 어렵다는 지적이 나왔다. 1394는 과학기술정보통신부로부터 부여받은 특수번호로, ‘일상(13)을 구(9)하는 사(4)람들’을 의미한다고 경찰청은 설명했다.

보이스피싱 범죄로 의심스러운 일을 당하면 1394로 전화해 피해 상담이나 제보, 관계기관 연계 조치 등 전문적 지원을 받을 수 있다. 피싱 피해가 발생하는 등 긴급 상황 시에는 112로 전화해도 된다.

통합대응단은 국민 혼란을 최소화하기 위해 기존에 사용하던 1566-1188 번호도 병행 사용할 예정이다.

경찰청은 “신속한 초기 신고와 즉각적 조치로 범죄 초기 단계부터 피해를 줄이고 회복 가능성을 높일 수 있다”고 밝혔다.