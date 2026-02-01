서울 중구가 설날을 앞두고 저소득층 구민들의 경제적 부담을 덜고 명절 분위기를 나누기 위해 명절위문금을 지원한다고 1일 밝혔다.

중구는 매년 기초생계·의료급여 수급 가구를 대상으로 설과 추석마다 가구당 6만원씩, 매해 두 번 명절위문금을 지급하고 있다. 서울시 25개 자치구 중 최고 수준으로 구의 대표적인 생활밀착형 복지정책이다.

올해 설 명절위문금은 오는 4일에 지급된다. 별도의 신청 절차 없이 지급기준일에 기초생계급여 또는 기초의료급여 자격을 유지하고 있는 대상자라면 자동으로 지원받을 수 있다. 지급기준일 이후부터 설 명절 전까지 새롭게 수급 자격이 책정된 가구에 대해선 설 명절 이후 2차 추가 지급을 통해 지원된다.

특히 압류방지통장을 사용하는 대상자들에게도 주민센터를 방문해 현금으로 수령할 필요 없이 통장으로 위문금을 바로 받을 수 있는 방식을 적용해 대상자 편의를 높였다.

구 관계자는 “설 명절을 앞두고 생활이 어려운 구민들께 작은 위로와 온기가 전해지길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 체감할 수 있는 지원을 이어가며 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다”고 말했다.