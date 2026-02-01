창간 80주년 경향신문

중구 기초생계·의료급여수급 가구 명절위문금 받는다

경향신문

서울 중구가 설날을 앞두고 저소득층 구민들의 경제적 부담을 덜고 명절 분위기를 나누기 위해 명절위문금을 지원한다고 1일 밝혔다.

별도의 신청 절차 없이 지급기준일에 기초생계급여 또는 기초의료급여 자격을 유지하고 있는 대상자라면 자동으로 지원받을 수 있다.

지급기준일 이후부터 설 명절 전까지 새롭게 수급 자격이 책정된 가구에 대해선 설 명절 이후 2차 추가 지급을 통해 지원된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

중구 기초생계·의료급여수급 가구 명절위문금 받는다

입력 2026.02.01 10:27

  • 김은성 기자

중구 제공.

중구 제공.

서울 중구가 설날을 앞두고 저소득층 구민들의 경제적 부담을 덜고 명절 분위기를 나누기 위해 명절위문금을 지원한다고 1일 밝혔다.

중구는 매년 기초생계·의료급여 수급 가구를 대상으로 설과 추석마다 가구당 6만원씩, 매해 두 번 명절위문금을 지급하고 있다. 서울시 25개 자치구 중 최고 수준으로 구의 대표적인 생활밀착형 복지정책이다.

올해 설 명절위문금은 오는 4일에 지급된다. 별도의 신청 절차 없이 지급기준일에 기초생계급여 또는 기초의료급여 자격을 유지하고 있는 대상자라면 자동으로 지원받을 수 있다. 지급기준일 이후부터 설 명절 전까지 새롭게 수급 자격이 책정된 가구에 대해선 설 명절 이후 2차 추가 지급을 통해 지원된다.

특히 압류방지통장을 사용하는 대상자들에게도 주민센터를 방문해 현금으로 수령할 필요 없이 통장으로 위문금을 바로 받을 수 있는 방식을 적용해 대상자 편의를 높였다.

구 관계자는 “설 명절을 앞두고 생활이 어려운 구민들께 작은 위로와 온기가 전해지길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 체감할 수 있는 지원을 이어가며 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다”고 말했다.

댓글