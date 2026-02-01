창간 80주년 경향신문

평택아트센터 개관…거장들 공연에 설렌다

경향신문

본문 요약

평택아트센터가 지난 30일 공식 개관했다.

30일 열린 기자간담회에서 평택아트센터 이상균 대표는 "국내외 우수 공연 유치는 물론이고 자체 기획·제작 공연을 통해 고유한 공연 브랜드를 만들겠다"고 밝혔다.

평택아트센터는 1318석 규모의 대공연장, 305석의 소공연장, 전시실, 연습실, 카페 등으로 구성되어 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

평택아트센터 개관…거장들 공연에 설렌다

입력 2026.02.01 10:29

평택아트센터가 지난 30일 공식 개관했다. 개관 기념으로 이날 지휘자 정명훈과 드레스덴 슈타츠카펠레, 피아니스트 임윤찬의 협연이 열린데 이어 공연 애호가들의 기대와 관심을 사로잡을만한 수준의 공연이 줄줄이 예정돼 있다.

다음달에는 국립오페라단의 대표작이자 세계적인 오페라 연출가 뱅상 위게가 연출을 맡은 <피가로의 결혼>(3월13~14일)이 무대에 오른다. 또 미국 재즈 역사상 가장 위대한 음악가 중 한 명으로 꼽히는 윈튼 마살리스가 재즈 앳 링컨센터 오케스트라와 함께 재즈 콘서트(3월27일)를 연다.

토니상 6관왕에 오른 한국 창작뮤지컬 <어쩌면 해피엔딩>(4월4~5일), ‘범 내려온다’로 유명한 앰비규어스댄스컴퍼티의 공연 <더 벨트>(4월17일)도 만날 수 있다.

피아니스트 김선욱과 바이올리니스트 클라라 주미 강의 듀오 리사이틀(5월22일), ‘건반위의 구도자’로 불리는 피아니스트 백건우의 데뷔 70주년 리사이틀(9월12일)을 비롯해 KBS교향악단, 서울시립교향악단, 국립심포니 오케스트라 등 국내를 대표하는 주요 오케스트라의 연주회도 열린다. 국립발레단과 유니버셜 발레단은 각각 <지젤>(9월4~5일)과 <호두까기 인형>(11월20~21일)으로 평택 관객들을 만난다.

이와 함께 평택이 국악의 본산으로 평가받는 지역인 만큼 평택시립국악관현악단을 중심으로 전통음악을 감상할 수 있는 공연도 꾸준히 선보인다.

30일 열린 기자간담회에서 평택아트센터 이상균 대표는 “국내외 우수 공연 유치는 물론이고 자체 기획·제작 공연을 통해 고유한 공연 브랜드를 만들겠다”고 밝혔다. 평택아트센터는 1318석 규모의 대공연장, 305석의 소공연장, 전시실, 연습실, 카페 등으로 구성되어 있다.

평택아트센터. 평택시문화재단 제공

평택아트센터. 평택시문화재단 제공

