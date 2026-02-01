이 대통령 “다주택자 중과세가 날벼락? 정론직필 못해도 ‘억까’는 자중해야”

이재명 대통령은 1일 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 비판하는 언론 보도에 대해 “날벼락 운운하며 정부를 부당하게 이기려 하지 마시고, 그나마 우리 사회가 준 중과세 감면 기회를 잘 활용하시기 바란다”고 밝혔다. 오는 5월9일 다주택자 양도세 중과 유예 조치 종료를 앞두고 일각에서 부동산 시장 거래가 침체될 것이라고 우려하자 이를 직접 반박한 것으로 보인다.

이 대통령은 이날 오전 자신의 엑스에 ‘10억 벌면 8억 토해내라 날벼락…혼돈의 시장, 다주택자 규제 10가지 부작용’이라는 제목의 기사를 공유하며 “언론이라면서 대체 왜 이렇게까지 망국적 투기를 편드는 것이냐”라며 이같이 적었다.

이 대통령은 그러면서 “날벼락이요? 문제를 삼으려면 부동산 투기 자체, 4년간이나 주어진 기회를 놓치고 인제 와서 또 감세 연장을 바라는 그 부당함을 문제 삼아야지, 이미 4년 전에 시행하기로 되어 있었고 그보다도 훨씬 이전에 만들어진 중과법률을 인제 와서 날벼락이라며 비난하는 것은 대체 무슨 연유냐”고 말했다.

이 대통령은 “누구나 알듯이 나라가 위기다. 위기 요인은 대내외적으로 다양하지만 우리 스스로 만들었고 고칠 수 있는 위기는 이제라도 고쳐야 하지 않겠냐”라며 “제발 바라건대 정론직필은 못하더라도 망국적 투기 두둔이나 정부 ‘억까’(억지로 까기)만큼은 자중해 주시면 좋겠다. 제도 속에서 하는 돈벌이를 비난할 건 아니지만 몇몇 불로소득 돈벌이를 무제한 보호하려고 나라를 망치게 방치할 수는 없다”고 밝혔다.

이 대통령은 또 다른 게시글을 통해선 ‘부동산 정상화는 5000피(포인트), 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일’이라는 자신의 엑스 게시글을 “망언”이라고 비판한 국민의힘을 겨냥해 “말 배우는 유치원생처럼 이 말을 제대로 못 알아듣는 분들이 있다”고 직격했다.

이 대통령은 국민의힘 논평을 담은 기사를 첨부하며 “혹시라도 언어해독 능력을 아직 완전히 갖추지 못한 분들을 위해 제가 쓴 ‘쉽다’는 말의 의미를 자세히 풀어 써드린다”며 “계곡 정비나 주가 5000(포인트) 달성이 세인들의 놀림거리가 될 만큼 불가능해 보이고 어려웠지만 총력을 다해 이뤄낸 것처럼, 그보다는 더 어렵지도 않고 훨씬 더 중요한 집값 안정은 무슨 수를 써서라도 성공시킬 것”이라고 적었다.

이 대통령은 또 “집값 안정을 위해 법적으로나 정치적으로 가능한 수단은 얼마든지 있지만, 현실적으로는 정치적 유불리 때문에 지금까지는 최적의 강력한 수단을 쓰지 못해 온 것이 사실”이라며 “정부는 의지와 수단을 모두 가지고 있으니 정부 정책에 맞서 손해 보지 말고, 기회가 있을 때 놓치지 말고 감세 혜택 누리며 다주택 해소하기 바란다”고 말했다.