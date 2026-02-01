창간 80주년 경향신문

장동혁, 이 대통령 ‘망국적 부동산’ 언급에 “호텔 경제학 이은 호통 경제학?”

경향신문

본문 요약

국민의힘은 1일 이재명 대통령이 엑스에서 '망국적 부동산 정상화'를 언급하며 집값 안정에 대한 강한 의지를 드러낸 데 대해 "겁주기로는 집값 못 잡는다"고 밝혔다.

이 대통령이 지난해 12월에 했던 발언과 전날 엑스에서 "부동산 정상화는 코스피 5000피 달성보다 훨씬 쉽다"고 밝힌 게 앞뒤가 맞지 않는다는 것이다.

박성훈 수석대변인은 전날 논평에서 "그렇게 쉬운 부동산 정상화를 왜 아직까지 하지 못하고 있는지, 국민들은 대통령의 현실 인식에 어처구니가 없을 뿐"이라며 "대통령으로서의 무게감 따위는 없고, 아니면 말고 식의 한없이 가벼운 발언으로 연일 국민을 기만하는 SNS 정치는 자중하라"고 밝혔다.

장동혁, 이 대통령 ‘망국적 부동산’ 언급에 “호텔 경제학 이은 호통 경제학?”

입력 2026.02.01 11:09

수정 2026.02.01 11:43

  • 김병관 기자

장동혁 국민의힘 대표가 지난달 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

국민의힘은 1일 이재명 대통령이 엑스에서 ‘망국적 부동산 정상화’를 언급하며 집값 안정에 대한 강한 의지를 드러낸 데 대해 “겁주기로는 집값 못 잡는다”고 밝혔다.

최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 “이 대통령이 집값 과열의 원인을 불법 행위로 단정하고 주택 소유자들을 겨냥한 협박성 표현까지 쏟아냈다”며 이같이 밝혔다.

최 수석대변인은 “정책을 차분히 설명하기보다 자극적인 구호로 여론을 흔드는 태도는, 대통령으로서 대단히 부적절하다”며 “주거 선택과 자산 형성을 단속 대상으로 몰아붙이는 방식으로는 집값 과열을 잡을 수 없다”고 했다.

최 수석대변인은 또 최근 정부가 발표한 서울 공공부지 주택공급 목표량 2만8600가구 중 1만9300가구가 과거 문재인 정부의 8·4 대책 후보지였던 점을 거론하며 “문재인 정부의 실패를 그대로 가져와 놓고도 대책이라고 말하는 것이 부끄럽지 않나”라고 했다.

그러면서 “가장 빠르고 현실적인 해법은 규제 완화를 통한 민간 주도의 재개발·재건축 활성화”라며 “정작 필요한 해법은 틀어막고 유휴 부지 끌어모으기로 버티겠다는 발상은 정부가 정해준 ‘부동산 배급’에 만족하라는 말과 다르지 않다”고 주장했다.

장동혁 대표도 전날 페이스북에 “언제는 ‘서울·수도권 집값 때문에 욕을 많이 먹는 편인데, 보니까 대책이 없다’ 갑자기 ‘부동산 정상화는 코스피 5000피(포인트), 계곡 정비보다 훨씬 쉽다. 불가능할 것 같으냐’”라며 “호텔 경제학에 이은 ‘호통경제학?”이라고 적었다.

이 대통령이 지난해 12월에 했던 발언과 전날 엑스에서 “부동산 정상화는 코스피 5000피(포인트) 달성보다 훨씬 쉽다”고 밝힌 게 앞뒤가 맞지 않는다는 것이다.

박성훈 수석대변인은 전날 논평에서 “그렇게 쉬운 부동산 정상화를 왜 아직 하지 못하고 있는지, 국민들은 대통령의 현실 인식에 어처구니가 없을 뿐”이라며 “대통령으로서의 무게감 따위는 없고, 아니면 말고 식의 한없이 가벼운 발언으로 연일 국민을 기만하는 SNS 정치는 자중하라”고 밝혔다.

